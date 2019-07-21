У Луцьку згуртують небайдужих, аби боротися з розповсюдженням наркотиків
Сьогодні, 12:34
У Луцьку із залученням громадськості боротимуться з розповсюдженням наркотиків.
Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.
Депутат Ігор Поліщук зауважив, що найближчим часом у Луцьку планують зібрати актив міста, що допоможе боротися з розповсюдженням наркотиків.
«Нещодавно у парку, коли лучанин побачив, як наркодилер робить закладку, то викликав поліцію. Патрульні приїхали через годину і поліцейський викинув «закладку» у воду, у канал в парку», - нагадав він. Тож спитав, як розслідують цей випадок і як у Луцьку допоможуть боротися з розповсюдженням наркотиків.
«За названим фактом відкрите кримінальне провадження, у патрульній поліції проводять службове розслідування. У нас є всі сили, аби вести боротьбу з наркодилерами. Нещодавно спіймали групу наркорозповсюджувачів», - повідомив начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук.
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Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.
Депутат Ігор Поліщук зауважив, що найближчим часом у Луцьку планують зібрати актив міста, що допоможе боротися з розповсюдженням наркотиків.
«Нещодавно у парку, коли лучанин побачив, як наркодилер робить закладку, то викликав поліцію. Патрульні приїхали через годину і поліцейський викинув «закладку» у воду, у канал в парку», - нагадав він. Тож спитав, як розслідують цей випадок і як у Луцьку допоможуть боротися з розповсюдженням наркотиків.
«За названим фактом відкрите кримінальне провадження, у патрульній поліції проводять службове розслідування. У нас є всі сили, аби вести боротьбу з наркодилерами. Нещодавно спіймали групу наркорозповсюджувачів», - повідомив начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук.
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