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У Луцьку згуртують небайдужих, аби боротися з розповсюдженням наркотиків

У Луцьку згуртують небайдужих, аби боротися з розповсюдженням наркотиків
У Луцьку із залученням громадськості боротимуться з розповсюдженням наркотиків.

Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.

Депутат Ігор Поліщук зауважив, що найближчим часом у Луцьку планують зібрати актив міста, що допоможе боротися з розповсюдженням наркотиків.

«Нещодавно у парку, коли лучанин побачив, як наркодилер робить закладку, то викликав поліцію. Патрульні приїхали через годину і поліцейський викинув «закладку» у воду, у канал в парку», - нагадав він. Тож спитав, як розслідують цей випадок і як у Луцьку допоможуть боротися з розповсюдженням наркотиків.

«За названим фактом відкрите кримінальне провадження, у патрульній поліції проводять службове розслідування. У нас є всі сили, аби вести боротьбу з наркодилерами. Нещодавно спіймали групу наркорозповсюджувачів», - повідомив начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук.

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Теги: наркотики, Луцьк, боротьба
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