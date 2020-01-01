Яким був візит Світлани Тарабарової до другокласників луцької гімназії: історії спонтанних рішень. ФОТО

До другокласників з Луцької гімназії №18, які перемогли у зимовому Всеукраїнському конкурсі-флешмобі «Падає сніг», приїхала найпозитивніша співачка України –. Вона особисто вирішила привітати переможців і спеціально для цього прибула з Києва разом з командою, аби на годину перетворити сцену актової зали гімназії на справжній концертний майданчик, заспівати для дітей декілька пісень та обмінятися теплими словами під час особистого спілкування з переможцями.Про свої враження від юних гімназистів та результатів спонтанного флешмобу Світлана Тарабарова розповіла у коментаріопісля імпровізованого концерту для школярів, фото- та автограф-сесії у 2-В класі.«Ідея організувати такий флешмоб виникла дуже спонтанно. Я просто написала пісню «Падає сніг» і випустила відео до неї, тоді відчула, що трек полюбився надзвичайно великій кількості людей. В голові виникла ідея конкурсу. Умовами було те, що пісню потрібно було заспівати на новорічному святі у школі, відзняти якесь креативне і тепле відео та опублікувати в соцмережі. Ідея полягала в тому, аби об’єднувати. Навіть цей флешмоб саме у 2-В класі, я вважаю, ще більше об’єднав дітей з батьками і класним керівником», – розповіла Світлана Тарабарова.До гімназії співачка приїхала вчасно, як і обіцяла, о 13:00 вже була в другокласників. Діти зустріли її оплесками, з віршами, піснями і подарунками. Трохи поспілкувавшись з переможцями флешмобу, усі пішли до актової зали. Там Світлана Тарабарова разом із дітьми виконала пісню «Добре з тобою», танцювала і співала на шкільній сцені так, ніби виступає перед тисячною публікою фанів. Зробила декілька фото та повернулася до класної кімнати 2-В, але перед тим вирішила сказати декілька слів на загал гімназійній родині.«Я надзвичайно щаслива бути тут з вами, навіть трохи хвилююся. Ви – великі молодці. Розумію, що зараз вам найважливіше – зробити селфі зі мною, але все ж послухайте серйозно. Пообіцяйте, що будете поважати батьків і вчителів-наставників, будете прокидатися щодня щасливими та будете робити це життя кращим, світлішим. Обіцяєте?», – запитала Світлана Тарабарова.Каже, що під час візиту до гімназії №18 найбільше її вразила вихованість дітей.«Жодна дитина не зачіпала мене. От, знаєте, так буває, іноді шарпають за волосся чи одяг, а тут навіть перед тим, як сфотографуватися – запитували. Всі діти – класні, але тут поводилися максимально чемно, це мене вразило», – зазначила співачка.Класна керівниця 2-В класузізналася, що взяти участь в конкурсі Світлани Тарабарової вони теж вирішили, так би мовити, випадково, без особливої надії на перемогу, але з величезним ентузіазмом батьки учнів завантажили конкурсний ролик у мережу і «понеслась».«Дізналися про те, що перемогли з відео Світлани Тарабарової у Instagram. З нами вона зв’язалася десь за півтора тижні перед тим, як приїхати. Ми встигли підготуватися, аби гідно зустріти таку поважну гостю. Діти були просто в нереальному захваті, підготували плакати, фото, а батьки подбали про те, аби зустріти співачку хлібом-сіллю, тож замовили великий коровай на вишитому рушничку», – каже педагог.На запитання, чи організовуватиме співачка подібні конкурси-флешмоби ще, відповіла однозначне «Так».«Було б круто приїхати у ще якесь місто. От, Луцьк, воно ж таке величезне, тут вже всі такі балувані, от круто, певно, приїхати в якесь таке село, тож планую найближчим часом робити ще не один такий флешмоб», – зізналася Світлана.Зірка забрала із собою до столиці усі подарунки, що їй підготували другокласники з батьками, зробила зі всіма фото та кожному підписала листівку, диск та навіть декілька зошитів. Діти залишилися в захваті від такої уваги та надзвичайно світлої і позитивної Світлани. Після того, як вона сіла у своє авто і рушила в дорогу до Києва, школярі продовжували співати її пісні і хизуватися селфі з зіркою перед батьками та друзями.