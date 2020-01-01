У Луцьку на ринку в жінки поцупили гаманець з грішми і золотими прикрасами
Сьогодні, 09:49
У Луцьку на ринку обікрали жительку села Загаї Горохівського району.
Зазначається, що 33-річна річна жінка приїхала в обласний центр на ринок, аби купити деякі речі, - пише газета Волинь-нова.
Із сумки крадій витягнув гаманець, в якому знайшов подвійний «бонус»: окрім 2600 гривень, там були дві золоті обручки, сережки і банківські картки.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що 33-річна річна жінка приїхала в обласний центр на ринок, аби купити деякі речі, - пише газета Волинь-нова.
Із сумки крадій витягнув гаманець, в якому знайшов подвійний «бонус»: окрім 2600 гривень, там були дві золоті обручки, сережки і банківські картки.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на ринку в жінки поцупили гаманець з грішми і золотими прикрасами
Сьогодні, 09:49
У Луцьку побільшало інспекторів з паркування
Сьогодні, 09:43
Купи сардельки – виграй iPhone: «Забіяка» запускає цікаву акцію*
Сьогодні, 09:30
28 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:16
Медіа