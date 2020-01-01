У Луцьку на ринку в жінки поцупили гаманець з грішми і золотими прикрасами





Зазначається, що 33-річна річна жінка приїхала в обласний центр на ринок, аби купити деякі речі, - пише газета



Із сумки крадій витягнув гаманець, в якому знайшов подвійний «бонус»: окрім 2600 гривень, там були дві золоті обручки, сережки і банківські картки.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на ринку обікрали жительку села Загаї Горохівського району.Зазначається, що 33-річна річна жінка приїхала в обласний центр на ринок, аби купити деякі речі, - пише газета Волинь-нова Із сумки крадій витягнув гаманець, в якому знайшов подвійний «бонус»: окрім 2600 гривень, там були дві золоті обручки, сережки і банківські картки.Головне фото - ілюстративне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію