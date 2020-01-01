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У Луцьку на ринку в жінки поцупили гаманець з грішми і золотими прикрасами

У Луцьку на ринку в жінки поцупили гаманець з грішми і золотими прикрасами
У Луцьку на ринку обікрали жительку села Загаї Горохівського району.

Зазначається, що 33-річна річна жінка приїхала в обласний центр на ринок, аби купити деякі речі, - пише газета Волинь-нова.

Із сумки крадій витягнув гаманець, в якому знайшов подвійний «бонус»: окрім 2600 гривень, там були дві золоті обручки, сережки і банківські картки.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, ринок, злодій
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