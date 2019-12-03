вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Погуляйка – нова заступниця

У Погуляйка – нова заступниця
У голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка – нова заступниця. Нею стала Тетяна Щербак.

У відділі інформаційної політики Волинської ОДА повідомили, що на цю посаду Тетяну Щербак призначили сьогодні, 28 лютого.

Згідно з декларацією нової заступниці голови ОДА, вона є керівницею громадської організації «Конгрес жінок світу». Зареєстроване місце її проживання – місто Гостомель Київської області.

Довідка:

Тетяна Щербак народилась 12 травня 1980 року у Чернівецькій області.

Здобула повну вищу освіту в Національному університеті харчових технологій та кваліфікацію спеціаліста інформаційних і керуючих систем та технологій.

У 2002 році розпочала трудову діяльність на посаді регіонального менеджера ТОВ «Аптека Біокон».

З 2006 року – керівник відділу продажів промислового сектору ТФГ «Прайд».

З 2007 року працювала директором автосалону ТОВ «АвтоЦентр-Київ».
З 2013 року керувала напрямком ТОВ «Б'юті Бутік Україна».

З 2014 до 2017 року займалась підприємницькою діяльністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Тетяна Щербак, Волинь, ОДА, Юрій Погуляйко, заступник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
наводить на думку лише одну, хто це вона йому? ;)
Відповісти
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» актори-«бешкетники» покажуть дитячі вистави*
Сьогодні, 14:27
Викрадення у подарунок: у Львові поліція влаштувала спецоперацію через двох хлопців, які пожартували з друга-іменника
Сьогодні, 14:20
У Погуляйка – нова заступниця
Сьогодні, 14:03
Розповіли про стан українки, яка заразилась коронавірусом в Італії
Сьогодні, 14:00
У семи волинських лікарнях добудують сучасні приймальні відділення
Сьогодні, 13:52
Схожі новини
Вахович розповіла, чи порозумілася Волиньрада з новим головою ОДА Вахович розповіла, чи порозумілася Волиньрада з новим головою ОДА
13 лютий, 12:31
У Юрія Погуляйка – новий заступник з Маріуполя: хто він та чим багатий У Юрія Погуляйка – новий заступник з Маріуполя: хто він та чим багатий
28 січень, 17:51
Погуляйку озвучили першочергові завдання на Волині Погуляйку озвучили першочергові завдання на Волині
03 грудень, 2019, 15:26
Стипендію голови ОДА протягом року отримуватимуть 35 волинян. СПИСОК Стипендію голови ОДА протягом року отримуватимуть 35 волинян. СПИСОК
06 лютий, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співак з Луцька MONATIK випустив новий романтичний кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 10:48
 1
У «ПортCity» актори-«бешкетники» покажуть дитячі вистави*
Сьогодні, 14:27
 0
Викрадення у подарунок: у Львові поліція влаштувала спецоперацію через двох хлопців, які пожартували з друга-іменника
Сьогодні, 14:20
 0
У Погуляйка – нова заступниця
Сьогодні, 14:03
 0
Розповіли про стан українки, яка заразилась коронавірусом в Італії
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8