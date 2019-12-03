У Погуляйка – нова заступниця
Сьогодні, 14:03
У голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка – нова заступниця. Нею стала Тетяна Щербак.
У відділі інформаційної політики Волинської ОДА повідомили, що на цю посаду Тетяну Щербак призначили сьогодні, 28 лютого.
Згідно з декларацією нової заступниці голови ОДА, вона є керівницею громадської організації «Конгрес жінок світу». Зареєстроване місце її проживання – місто Гостомель Київської області.
Довідка:
Тетяна Щербак народилась 12 травня 1980 року у Чернівецькій області.
Здобула повну вищу освіту в Національному університеті харчових технологій та кваліфікацію спеціаліста інформаційних і керуючих систем та технологій.
У 2002 році розпочала трудову діяльність на посаді регіонального менеджера ТОВ «Аптека Біокон».
З 2006 року – керівник відділу продажів промислового сектору ТФГ «Прайд».
З 2007 року працювала директором автосалону ТОВ «АвтоЦентр-Київ».
З 2013 року керувала напрямком ТОВ «Б'юті Бутік Україна».
З 2014 до 2017 року займалась підприємницькою діяльністю.
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У відділі інформаційної політики Волинської ОДА повідомили, що на цю посаду Тетяну Щербак призначили сьогодні, 28 лютого.
Згідно з декларацією нової заступниці голови ОДА, вона є керівницею громадської організації «Конгрес жінок світу». Зареєстроване місце її проживання – місто Гостомель Київської області.
Довідка:
Тетяна Щербак народилась 12 травня 1980 року у Чернівецькій області.
Здобула повну вищу освіту в Національному університеті харчових технологій та кваліфікацію спеціаліста інформаційних і керуючих систем та технологій.
У 2002 році розпочала трудову діяльність на посаді регіонального менеджера ТОВ «Аптека Біокон».
З 2006 року – керівник відділу продажів промислового сектору ТФГ «Прайд».
З 2007 року працювала директором автосалону ТОВ «АвтоЦентр-Київ».
З 2013 року керувала напрямком ТОВ «Б'юті Бутік Україна».
З 2014 до 2017 року займалась підприємницькою діяльністю.
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Коментарі 1
наводить на думку лише одну, хто це вона йому? ;)
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