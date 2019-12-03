У Погуляйка – нова заступниця

У голови Волинської облдержадміністрації– нова заступниця. Нею сталаУ відділі інформаційної політики Волинської ОДА повідомили, що на цю посаду Тетяну Щербак призначили сьогодні, 28 лютого.Згідно з декларацією нової заступниці голови ОДА, вона є керівницею громадської організації «Конгрес жінок світу». Зареєстроване місце її проживання – місто Гостомель Київської області.Тетяна Щербак народилась 12 травня 1980 року у Чернівецькій області.Здобула повну вищу освіту в Національному університеті харчових технологій та кваліфікацію спеціаліста інформаційних і керуючих систем та технологій.У 2002 році розпочала трудову діяльність на посаді регіонального менеджера ТОВ «Аптека Біокон».З 2006 року – керівник відділу продажів промислового сектору ТФГ «Прайд».З 2007 року працювала директором автосалону ТОВ «АвтоЦентр-Київ».З 2013 року керувала напрямком ТОВ «Б'юті Бутік Україна».З 2014 до 2017 року займалась підприємницькою діяльністю.