У Луцьку вкрали припарковану в дворі автівку

У Луцьку в ніч на 28 лютого на вулиці Конякіна вкрали автомобіль Nissan Rogue, що був припаркований у дворі біля будинку.Про це у мережі facebook повідомив. Факт крадіжки Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у поліції.27 лютого ввечері чоловік припаркував авто біля будинку, однак зранку його вже не було."У пості - одне з останніх фото мого Nissan Rogue. За іронією долі, фото було зроблене працівником страхової компанії для КАСКО, яке мало б мене захистити у подібній ситуації. Але оформити не встигли", - зауважив він.Тож Вадим Абрамчук просить усіх, хто має якусь інформацію стосовно автомобіля, телефонувати у поліцію. Вкрадений Nissan Rogue має потертість на задньому бампері зліва; подряпини на задніх правих дверцятах; криво встановлену антена-"акулу" (не прилягає щільно до даху).