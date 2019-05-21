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У Луцьку вкрали припарковану в дворі автівку

У Луцьку вкрали припарковану в дворі автівку
У Луцьку в ніч на 28 лютого на вулиці Конякіна вкрали автомобіль Nissan Rogue, що був припаркований у дворі біля будинку.

Про це у мережі facebook повідомив Вадим Абрамчук. Факт крадіжки Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у поліції.

27 лютого ввечері чоловік припаркував авто біля будинку, однак зранку його вже не було.

"У пості - одне з останніх фото мого Nissan Rogue. За іронією долі, фото було зроблене працівником страхової компанії для КАСКО, яке мало б мене захистити у подібній ситуації. Але оформити не встигли", - зауважив він.

Тож Вадим Абрамчук просить усіх, хто має якусь інформацію стосовно автомобіля, телефонувати у поліцію. Вкрадений Nissan Rogue має потертість на задньому бампері зліва; подряпини на задніх правих дверцятах; криво встановлену антена-"акулу" (не прилягає щільно до даху).
У Луцьку вкрали припарковану в дворі автівку
У Луцьку вкрали припарковану в дворі автівку


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Теги: крадіжка, автомобіль, Луцьк, Nissan Rogue
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