На посаду голови Старовижівської РДА – ще один кандидат
Сьогодні, 12:04
Ще один кандидат у нардепи від партії «Слуга народу» Олег Місірук має намір очолити Старовижівську РДА.
Про це свідчить подана ним декларація претендента на посаду голови райдержадміністрації.
Місірук Олег Миколайович народився 28 травня 1984 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, вивчав правознавство у Національній академії внутрішніх справ та історію у СНУ імені Лесі Українки. Працював менеджером із зв'язків з громадськістю у Mitsubishi Motors, згодом – керівником СТО у Renault. Мав досвід роботи народним засідателем та присяжним Луцького міськрайонного суду Волинської області та в службі інкасації у ПриватБанку. Наразі – власник СЕС. Проживає у селі Яревище Старовижівського району Волинської області, судимість відсутня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Олег Місірук має дружину Людмилу, синів Адама та Богдана і доньку Христину. У одноосібній власності кандидата на посаду голови РДА лише сонячна електростанція – СЕС площею 300 м2. На інші пожитки Олег Місірук має право користування: на квартиру на 60,6 «квадрати», земельну ділянку площею 5 853 м2 та житловий будинок у селі Яревище Старовижівського району, що належить Ніні Місірук, а також – земельну ділянку у селі Боратин Луцького району, площею 1 200 м2, яка належить дружині – Людмилі Місірук та квартиру у Луцьку на 64,8 «квадрати», яка перебуває у спільній власності із дружиною кандидата. Відомо також, що з 17 січня 2018 року Олег Місірук орендує офіс у Польщі.
Не має кандидат на посаду голови Старовижівської РДА й власного транспортного засобу, однак у праві користування з 2013 року – легковий автомобіль Renault 2007 року випуску Миколи Місірука та з 2018-го – Mercedes 2016 року випуску, що належить іноземному громадянину.
У 2019 році Олег Місірук отримав 927 775 гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами і 16 022 гривень доходу від податкової служби Краків-Сродмесьє (Zwrot z podatku). Серед грошових активів кандидата – 30 000 злотих та 4 000 доларів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що очолити Старовижівську РДА має намір засновник житлово-будівельного кооперативу "Рать" і ТОВ "ДП Комфордбуд" Максим Приймачук, який також був кандидатом до парламенту від "Слуги народу", але від 23-го виборчого округу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчить подана ним декларація претендента на посаду голови райдержадміністрації.
Місірук Олег Миколайович народився 28 травня 1984 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, вивчав правознавство у Національній академії внутрішніх справ та історію у СНУ імені Лесі Українки. Працював менеджером із зв'язків з громадськістю у Mitsubishi Motors, згодом – керівником СТО у Renault. Мав досвід роботи народним засідателем та присяжним Луцького міськрайонного суду Волинської області та в службі інкасації у ПриватБанку. Наразі – власник СЕС. Проживає у селі Яревище Старовижівського району Волинської області, судимість відсутня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Олег Місірук має дружину Людмилу, синів Адама та Богдана і доньку Христину. У одноосібній власності кандидата на посаду голови РДА лише сонячна електростанція – СЕС площею 300 м2. На інші пожитки Олег Місірук має право користування: на квартиру на 60,6 «квадрати», земельну ділянку площею 5 853 м2 та житловий будинок у селі Яревище Старовижівського району, що належить Ніні Місірук, а також – земельну ділянку у селі Боратин Луцького району, площею 1 200 м2, яка належить дружині – Людмилі Місірук та квартиру у Луцьку на 64,8 «квадрати», яка перебуває у спільній власності із дружиною кандидата. Відомо також, що з 17 січня 2018 року Олег Місірук орендує офіс у Польщі.
Не має кандидат на посаду голови Старовижівської РДА й власного транспортного засобу, однак у праві користування з 2013 року – легковий автомобіль Renault 2007 року випуску Миколи Місірука та з 2018-го – Mercedes 2016 року випуску, що належить іноземному громадянину.
У 2019 році Олег Місірук отримав 927 775 гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами і 16 022 гривень доходу від податкової служби Краків-Сродмесьє (Zwrot z podatku). Серед грошових активів кандидата – 30 000 злотих та 4 000 доларів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що очолити Старовижівську РДА має намір засновник житлово-будівельного кооперативу "Рать" і ТОВ "ДП Комфордбуд" Максим Приймачук, який також був кандидатом до парламенту від "Слуги народу", але від 23-го виборчого округу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку за грантові кошти замінять світлофори. АДРЕСИ
Сьогодні, 12:11
На посаду голови Старовижівської РДА – ще один кандидат
Сьогодні, 12:04
У селищі на Волині хочуть відкрити ЦНАП
Сьогодні, 11:56
Медіа