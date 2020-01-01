На посаду голови Старовижівської РДА – ще один кандидат

Олег Місірук має намір очолити Старовижівську РДА.



Про це свідчить подана ним



Місірук Олег Миколайович народився 28 травня 1984 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, вивчав правознавство у Національній академії внутрішніх справ та історію у СНУ імені Лесі Українки. Працював менеджером із зв'язків з громадськістю у Mitsubishi Motors, згодом – керівником СТО у Renault. Мав досвід роботи народним засідателем та присяжним Луцького міськрайонного суду Волинської області та в службі інкасації у ПриватБанку. Наразі – власник СЕС. Проживає у селі Яревище Старовижівського району Волинської області, судимість відсутня.



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Олег Місірук має дружину Людмилу, синів Адама та Богдана і доньку Христину. У одноосібній власності кандидата на посаду голови РДА лише сонячна електростанція – СЕС площею 300 м2. На інші пожитки Олег Місірук має право користування: на квартиру на 60,6 «квадрати», земельну ділянку площею 5 853 м2 та житловий будинок у селі Яревище Старовижівського району, що належить Ніні Місірук, а також – земельну ділянку у селі Боратин Луцького району, площею 1 200 м2, яка належить дружині – Людмилі Місірук та квартиру у Луцьку на 64,8 «квадрати», яка перебуває у спільній власності із дружиною кандидата. Відомо також, що з 17 січня 2018 року Олег Місірук орендує офіс у Польщі.



Не має кандидат на посаду голови Старовижівської РДА й власного транспортного засобу, однак у праві користування з 2013 року – легковий автомобіль Renault 2007 року випуску Миколи Місірука та з 2018-го – Mercedes 2016 року випуску, що належить іноземному громадянину.



У 2019 році Олег Місірук отримав 927 775 гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами і 16 022 гривень доходу від податкової служби Краків-Сродмесьє (Zwrot z podatku). Серед грошових активів кандидата – 30 000 злотих та 4 000 доларів.



Нагадаємо, раніше ми писали про те, що очолити Старовижівську РДА має намір засновник житлово-будівельного кооперативу "Рать" і ТОВ "ДП Комфордбуд" Максим Приймачук, який також був кандидатом до парламенту від "Слуги народу", але від 23-го виборчого округу.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще один кандидат у нардепи від партії «Слуга народу»має намір очолити Старовижівську РДА.Про це свідчить подана ним декларація претендента на посаду голови райдержадміністрації.Місірук Олег Миколайович народився 28 травня 1984 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, вивчав правознавство у Національній академії внутрішніх справ та історію у СНУ імені Лесі Українки. Працював менеджером із зв'язків з громадськістю у Mitsubishi Motors, згодом – керівником СТО у Renault. Мав досвід роботи народним засідателем та присяжним Луцького міськрайонного суду Волинської області та в службі інкасації у ПриватБанку. Наразі – власник СЕС. Проживає у селі Яревище Старовижівського району Волинської області, судимість відсутня.Олег Місірук має дружину, синівтаі доньку. У одноосібній власності кандидата на посаду голови РДА лише сонячна електростанція – СЕС площею 300 м2. На інші пожитки Олег Місірук має право користування: на квартиру на 60,6 «квадрати», земельну ділянку площею 5 853 м2 та житловий будинок у селі Яревище Старовижівського району, що належить, а також – земельну ділянку у селі Боратин Луцького району, площею 1 200 м2, яка належить дружині – Людмилі Місірук та квартиру у Луцьку на 64,8 «квадрати», яка перебуває у спільній власності із дружиною кандидата. Відомо також, що з 17 січня 2018 року Олег Місірук орендує офіс у Польщі.Не має кандидат на посаду голови Старовижівської РДА й власного транспортного засобу, однак у праві користування з 2013 року – легковий автомобіль Renault 2007 року випускута з 2018-го – Mercedes 2016 року випуску, що належить іноземному громадянину.У 2019 році Олег Місірук отримав 927 775 гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами і 16 022 гривень доходу від податкової служби Краків-Сродмесьє (Zwrot z podatku). Серед грошових активів кандидата – 30 000 злотих та 4 000 доларів.Нагадаємо, раніше ми писали про те, що очолити Старовижівську РДА має намір засновник житлово-будівельного кооперативу "Рать" і ТОВ "ДП Комфордбуд", який також був кандидатом до парламенту від "Слуги народу", але від 23-го виборчого округу.

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