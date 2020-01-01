Студент з Ратного, який випав із вікна гуртожитку, перебуває у важкому стані в лікарні. Рідні збирають допомогу

Дмитро Юхимчук, який випав з вікна гуртожитку Львівського національного аграрного університету, знаходиться у важкому стані в лікарні. Рідні збирають допомогу на лікування.



Про це на своїй сторінці у facebook написала сестра хлопця Ксенія Юхимчук.



"Мій молодий і сильний брат лежить в реанімації з проломленим черепом, хребтом, ребрами... В легенях повно крові, мозок живить апарат, через зонд годують шлунок", - йдеться у повідомлені.



Нагадаємо,



Тож рідні просять небайдужих про допомогу. Номер картки тата: 5168 7574 0832 9243 (Руслан Юхимчук).



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