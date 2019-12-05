На Волині з притулку втекла дитина
Сьогодні, 21:49
На Волині з притулку втік 16-річний хлопець.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили правоохоронці.
16-річний Іван Пилипчук зник з Рожищенського притулку для дітей ввечері, 3 березня, близько 19:15.
Хлопець був без верхнього одягу та шапки. Був одягений в чорну кофту та чорні кросівки.
Правоохоронці просять громадян, які мають будь-яку інформацію про місце знаходження дитини, звертатися в поліцію.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили правоохоронці.
16-річний Іван Пилипчук зник з Рожищенського притулку для дітей ввечері, 3 березня, близько 19:15.
Хлопець був без верхнього одягу та шапки. Був одягений в чорну кофту та чорні кросівки.
Правоохоронці просять громадян, які мають будь-яку інформацію про місце знаходження дитини, звертатися в поліцію.
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