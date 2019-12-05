вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині з притулку втекла дитина

На Волині з притулку втекла дитина
На Волині з притулку втік 16-річний хлопець.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили правоохоронці.

16-річний Іван Пилипчук зник з Рожищенського притулку для дітей ввечері, 3 березня, близько 19:15.

Хлопець був без верхнього одягу та шапки. Був одягений в чорну кофту та чорні кросівки.
На Волині з притулку втекла дитина


Правоохоронці просять громадян, які мають будь-яку інформацію про місце знаходження дитини, звертатися в поліцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Чернівцях через протести сусідів забрали на обсервацію дружину хворого на коронавірус
Сьогодні, 22:21
На Волині з притулку втекла дитина
Сьогодні, 21:49
До команди Покровського приєднуються нові депутати. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
У Ковелі чоловік обікрав знайомого
Сьогодні, 20:40
Судили волинянина, який вкрав у односельчанина індика
Сьогодні, 20:12
Схожі новини
Знайшли жінку, яка зникла на Волині разом з 2-річним сином Знайшли жінку, яка зникла на Волині разом з 2-річним сином
05 грудень, 2019, 09:10
Жінку, яка зникла на Волині разом із 2-річним сином, бачили у Луцьку Жінку, яка зникла на Волині разом із 2-річним сином, бачили у Луцьку
04 грудень, 2019, 12:07
На Волині поліція розшукує матір з 2-річною дитиною На Волині поліція розшукує матір з 2-річною дитиною
03 грудень, 2019, 16:05
На Волині розшукують 19-річного юнака На Волині розшукують 19-річного юнака
24 жовтень, 2019, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
Сьогодні, 08:23
 1
У Чернівцях через протести сусідів забрали на обсервацію дружину хворого на коронавірус
Сьогодні, 22:21
 0
На Волині з притулку втекла дитина
Сьогодні, 21:49
 0
До команди Покровського приєднуються нові депутати. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
 0
У Ковелі чоловік обікрав знайомого
Сьогодні, 20:40
 0
Медіа
відео
1/8