На Волині з притулку втекла дитина





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили правоохоронці.



16-річний Іван Пилипчук зник з Рожищенського притулку для дітей ввечері, 3 березня, близько 19:15.



Хлопець був без верхнього одягу та шапки. Був одягений в чорну кофту та чорні кросівки.





Правоохоронці просять громадян, які мають будь-яку інформацію про місце знаходження дитини, звертатися в поліцію.

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