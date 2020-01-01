У Луцьку на тротуарі біля парковки поставлять 5 кіосків

У Луцьку підприємець поставить 5 кіосків на тротуарі біля історичного факультету СНУ імені Лесі Українки.Про це йшлося у середу, 4 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Пропозицію щодо встановлення 5 нових тимчасових споруд подав підприємець. Він попросив встановити термін оренди на 5 років, а не на 3 роки, як йшлося в проєкті рішення, адже МАФи нові і потребували значних капіталовкладень. Таку пропозицію підтримали.«Там 5 метрів від проїжджої частини. Центральний ринок починався з кількох бутіків. Я не бачу доцільності розміщення тимчасових споруд біля навчального закладу», - заявив член виконкому Михайло Щур.Натомість начальник управління містобудування та архітектуриповідомив, що підприємець виграв конкурс на розміщення МАФів. Схему погодила й патрульна поліція.