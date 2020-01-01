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У Луцьку на тротуарі біля парковки поставлять 5 кіосків

У Луцьку на тротуарі біля парковки поставлять 5 кіосків
У Луцьку підприємець поставить 5 кіосків на тротуарі біля історичного факультету СНУ імені Лесі Українки.

Про це йшлося у середу, 4 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Пропозицію щодо встановлення 5 нових тимчасових споруд подав підприємець Стадніцький Олександр. Він попросив встановити термін оренди на 5 років, а не на 3 роки, як йшлося в проєкті рішення, адже МАФи нові і потребували значних капіталовкладень. Таку пропозицію підтримали.

«Там 5 метрів від проїжджої частини. Центральний ринок починався з кількох бутіків. Я не бачу доцільності розміщення тимчасових споруд біля навчального закладу», - заявив член виконкому Михайло Щур.
Натомість начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз повідомив, що підприємець виграв конкурс на розміщення МАФів. Схему погодила й патрульна поліція.

У Луцьку на тротуарі біля парковки поставлять 5 кіосків

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Теги: луцьк, МАФ, кіоски, СНУ
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