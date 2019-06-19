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Загибель двох студентів в автотрощі на Волині: сестра одного з юнаків просить не спускати справу на гальмах

Загибель двох студентів в автотрощі на Волині: сестра одного з юнаків просить не спускати справу на гальмах
Руслана Павлік – рідна сестра одного із двох студентів, що загинули у ДТП на Волині ще у 2018 році. Її брат Юрій Павлік та друг юнака Андрій Хвесик загинули після зіткнення з мікроавтобусом, водій якого, за словами дівчини, був п’яним. Сестра загиблого запевняє, що правоохоронці досі не провели необхідні експертизи та не покарали винуватця аварії, що забрала життя двох молодих хлопців.

Про це Руслана Павлік розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost.

Нагадаємо, жахлива аварія трапилася уночі 7 жовтня 2018 року на автодорозі Любешів-Велика Глуша між селами Бахів та Цир. Двоє студентів Любешівського технічного коледжу ЛНТУ – Юрій Павлік та Андрій Хвесик загинули від зіткнення їхнього двоколісного транспортного засобу з мікроавтобусом.

За словами сестри загиблого Юрія, водій мікроавтобуса був у стані алкогольного сп’яніння та покинув місце ДТП, не викликавши швидку, залишив юнаків помирати просто на дорозі.

Наразі дівчина усіма силами намагається домогтися правосуддя, однак переконує, що процес із незрозумілих причин затягують.

Інформаційне агентство ВолиньPost надіслало офіційний запит у ГУНП у Волинській області. У відповіді правоохоронці зазначили, що жодних деталей розголошувати не можуть, оскільки це – таємниця слідства, що триває.

Руслана Павлік сподівається, що загибель її брата та його товариша таки не спустять на гальмах.

Загибель двох студентів в автотрощі на Волині: сестра одного з юнаків просить не спускати справу на гальмах


Загибель двох студентів в автотрощі на Волині: сестра одного з юнаків просить не спускати справу на гальмах
Загиблий Юрій Павлік
Загиблий Юрій Павлік

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Теги: Павлік, ДТП, Волинь, кримінал
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