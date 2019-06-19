Загибель двох студентів в автотрощі на Волині: сестра одного з юнаків просить не спускати справу на гальмах

Загиблий Юрій Павлік

– рідна сестра одного із двох студентів, що загинули у ДТП на Волині ще у 2018 році. Її братта друг юнаказагинули після зіткнення з мікроавтобусом, водій якого, за словами дівчини, був п’яним. Сестра загиблого запевняє, що правоохоронці досі не провели необхідні експертизи та не покарали винуватця аварії, що забрала життя двох молодих хлопців.Про це Руслана Павлік розповілаНагадаємо, жахливаДвоє студентів Любешівського технічного коледжу ЛНТУ – Юрій Павлік та Андрій Хвесик загинули від зіткнення їхнього двоколісного транспортного засобу з мікроавтобусом.За словами сестри загиблого Юрія, водій мікроавтобуса був у стані алкогольного сп’яніння та покинув місце ДТП, не викликавши швидку, залишив юнаків помирати просто на дорозі.Наразі дівчина усіма силами намагається домогтися правосуддя, однак переконує, що процес із незрозумілих причин затягують.надіслало офіційний запит у ГУНП у Волинській області. У відповіді правоохоронці зазначили, що жодних деталей розголошувати не можуть, оскільки це – таємниця слідства, що триває.Руслана Павлік сподівається, що загибель її брата та його товариша таки не спустять на гальмах.