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Скільки у середньому за годину заробляє житель Волині

Скільки у середньому за годину заробляє житель Волині
Державна служба статистики підрахувала, що у четвертому кварталі 2019 року українці за годину роботи у середньому заробляли 75 гривень і 36 копійок.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики.

Найвища зарплата у Києві – 110 гривень 36 копійок. У решті регіонів України показники нижчі ніж 85 гривень за годину, зазначається у звіті Держстату.

На Волині зарплата за годину - одна з найнижчих, 62 гривні 43 копійки.

У яких регіонах українці найбільше заробляють за одну годину:

місто Київ – 110 гривень 36 копійок;
Донецька область – 84 гривні 30 копійок;
Київська область – 79 гривень 87 копійок;
Дніпропетровська область – 76 гривень 16 копійок;
Запорізька область – 74 гривні 94 копійки;
Миколаївська область – 73 гривні 11 копійок;
Полтавська область – 69 гривень 61 копійка;
Закарпатська область – 69 гривень 57 копійок;
Рівненська область – 68 гривень 90 копійок;
Вінницька область – 67 гривень 46 копійок;
Одеська область – 66 гривень 32 копійки;
Львівська область – 66 гривень 29 копійок;
Луганська область – 66 гривень 26 копійок;
Івано-Франківська область – 65 гривень 13 копійок;
Хмельницька область – 64 гривні 9 копійок;
Харківська область – 63 гривні 67 копійок;
Черкаська область – 62 гривні 69 копійок;
Житомирська область – 62 гривні 60 копійок;
Тернопільська область – 62 гривні 55 копійок;
Волинська область – 62 гривні 43 копійки;
Сумська область – 62 гривні 12 копійок;
Чернівецька область – 59 гривень 96 копійок;
Кіровоградська область – 59 гривень 46 копійок;
Херсонська область – 58 гривень 60 копійок;
Чернігівська область – 57 гривень 92 копійок.

До слова, між першим і четвертим кварталами 2019 року середня зарплата за годину в Україні зросла на майже вісім гривень – 67,47 до 75,36. Найвідчутніше зростання зачепило Київ і Київську область – на понад 10 гривень за годину.

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Теги: зарплата, Волинь, Держстат, регіони
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