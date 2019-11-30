Скільки у середньому за годину заробляє житель Волині





Про це повідомляє пресслужба



Найвища зарплата у Києві – 110 гривень 36 копійок. У решті регіонів України показники нижчі ніж 85 гривень за годину, зазначається у звіті Держстату.



На Волині зарплата за годину - одна з найнижчих, 62 гривні 43 копійки.



У яких регіонах українці найбільше заробляють за одну годину:



місто Київ – 110 гривень 36 копійок;

Донецька область – 84 гривні 30 копійок;

Київська область – 79 гривень 87 копійок;

Дніпропетровська область – 76 гривень 16 копійок;

Запорізька область – 74 гривні 94 копійки;

Миколаївська область – 73 гривні 11 копійок;

Полтавська область – 69 гривень 61 копійка;

Закарпатська область – 69 гривень 57 копійок;

Рівненська область – 68 гривень 90 копійок;

Вінницька область – 67 гривень 46 копійок;

Одеська область – 66 гривень 32 копійки;

Львівська область – 66 гривень 29 копійок;

Луганська область – 66 гривень 26 копійок;

Івано-Франківська область – 65 гривень 13 копійок;

Хмельницька область – 64 гривні 9 копійок;

Харківська область – 63 гривні 67 копійок;

Черкаська область – 62 гривні 69 копійок;

Житомирська область – 62 гривні 60 копійок;

Тернопільська область – 62 гривні 55 копійок;

Волинська область – 62 гривні 43 копійки;

Сумська область – 62 гривні 12 копійок;

Чернівецька область – 59 гривень 96 копійок;

Кіровоградська область – 59 гривень 46 копійок;

Херсонська область – 58 гривень 60 копійок;

Чернігівська область – 57 гривень 92 копійок.



До слова, між першим і четвертим кварталами 2019 року середня зарплата за годину в Україні зросла на майже вісім гривень – 67,47 до 75,36. Найвідчутніше зростання зачепило Київ і Київську область – на понад 10 гривень за годину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба статистики підрахувала, що у четвертому кварталі 2019 року українці за годину роботи у середньому заробляли 75 гривень і 36 копійок.Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики Найвища зарплата у Києві – 110 гривень 36 копійок. У решті регіонів України показники нижчі ніж 85 гривень за годину, зазначається у звіті Держстату.На Волині зарплата за годину - одна з найнижчих, 62 гривні 43 копійки.У яких регіонах українці найбільше заробляють за одну годину:місто Київ – 110 гривень 36 копійок;Донецька область – 84 гривні 30 копійок;Київська область – 79 гривень 87 копійок;Дніпропетровська область – 76 гривень 16 копійок;Запорізька область – 74 гривні 94 копійки;Миколаївська область – 73 гривні 11 копійок;Полтавська область – 69 гривень 61 копійка;Закарпатська область – 69 гривень 57 копійок;Рівненська область – 68 гривень 90 копійок;Вінницька область – 67 гривень 46 копійок;Одеська область – 66 гривень 32 копійки;Львівська область – 66 гривень 29 копійок;Луганська область – 66 гривень 26 копійок;Івано-Франківська область – 65 гривень 13 копійок;Хмельницька область – 64 гривні 9 копійок;Харківська область – 63 гривні 67 копійок;Черкаська область – 62 гривні 69 копійок;Житомирська область – 62 гривні 60 копійок;Тернопільська область – 62 гривні 55 копійок;Волинська область – 62 гривні 43 копійки;Сумська область – 62 гривні 12 копійок;Чернівецька область – 59 гривень 96 копійок;Кіровоградська область – 59 гривень 46 копійок;Херсонська область – 58 гривень 60 копійок;Чернігівська область – 57 гривень 92 копійок.До слова, між першим і четвертим кварталами 2019 року середня зарплата за годину в Україні зросла на майже вісім гривень – 67,47 до 75,36. Найвідчутніше зростання зачепило Київ і Київську область – на понад 10 гривень за годину.

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