На Волині чоловік помер від грипу

38-річний житель Нововолинська помер від ускладнень грипу типу А (H1).Про цеповідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.Завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворюваньрозповіла, що волинянин захворів 21 лютого. За медичною допомогою звернувся 23 лютого. Чоловіку діагностували ГРВІ із лівобічною негоспітальною пневмонією та госпіталізували в інфекційне відділення Нововолинської центральної міської лікарні.Згодом стан хворого погіршився. 26 лютого його перевели в реанімаційне відділення. 4 березня волинянин помер.У цьому випадку лабораторно підтвердили грип типу А."При епідеміологічному розслідування встановили, що померлий мав супутні захворювання, котрі ускладнили протікання хвороби. Проти грипу щеплений не був, а в сім'ї контактував із хворими на грип дружиною та донькою", - відзначила Ірина Єнжиєвська.На Волині це - третій випадок смерті від грипу. Раніше від ускладнень померли 49-річна вихователька луцького дитсадка та 47-річна мешканка Локачинського району.