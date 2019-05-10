На проспекті Соборності у Луцьку на ходу загорівся автомобіль
Сьогодні, 17:26
У Луцьку на проспекті Соборності (поблизу ТЦ «Гостинець») на ходу загорілася автівка ВМW X5. Подія сталася приблизно о 17 годині сьогодні, 11 березня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
На місце пожежі за лічені хвилини прибули рятувальники, які загасили вогонь.
Постраждалих внаслідок пожежі немає.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
На місце пожежі за лічені хвилини прибули рятувальники, які загасили вогонь.
Постраждалих внаслідок пожежі немає.
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