На проспекті Соборності у Луцьку на ходу загорівся автомобіль





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



На місце пожежі за лічені хвилини прибули рятувальники, які загасили вогонь.



Постраждалих внаслідок пожежі немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності (поблизу ТЦ «Гостинець») на ходу загорілася автівка ВМW X5. Подія сталася приблизно о 17 годині сьогодні, 11 березня.Про цеповідомили очевидці.На місце пожежі за лічені хвилини прибули рятувальники, які загасили вогонь.Постраждалих внаслідок пожежі немає.

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