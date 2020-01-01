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Стан жінки, яку ізолювали через підозру на коронавірус у Луцьку, покращився

Стан жінки, яку ізолювали через підозру на коронавірус у Луцьку, покращився
Жінка, яку ізолювали у Волинську обласну інфекційну лікарню, почувається краще.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.

Очільник медзакладу розповів, що досі очікують результатів аналізів зі столиці щодо коронавірусу. Їх сподіваються отримати до кінця дня 12 березня.

Морочковський спростував інформацію деяких ЗМІ щодо того, що коронавірус у жінки не виявили, але зауважив, що лікарі схильні до того, що у жінки – не ця недуга. Тож наразі немає причин для паніки.

«Їй краще. Температура нормальна, аналізи покращилися», - розповів Морочковський.

Зауважимо, що жінка приїхала з Італії й прийшла до лікарів сама.

З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що жінка працює лікарем у Ківерцях. Другого березня вона приїхала з Італії.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, Кабмін прийняв рішення про введення тритижневого карантину у всіх областях України.

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Теги: підозра на коронавірус, Луцьк, стан жінки
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