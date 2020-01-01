Стан жінки, яку ізолювали через підозру на коронавірус у Луцьку, покращився

Жінка, яку, почувається краще.Про це у коментарірозповів головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарніОчільник медзакладу розповів, що досі очікують результатів аналізів зі столиці щодо коронавірусу. Їх сподіваються отримати до кінця дня 12 березня.Морочковський спростував інформацію деяких ЗМІ щодо того, що коронавірус у жінки не виявили, але зауважив, що лікарі схильні до того, що у жінки – не ця недуга. Тож наразі немає причин для паніки.«Їй краще. Температура нормальна, аналізи покращилися», - розповів Морочковський.Зауважимо, що жінка приїхала з Італії й прийшла до лікарів сама.З власних джерелвідомо, що жінка працює лікарем у Ківерцях. Другого березня вона приїхала з Італії.Нагадаємо, вчора, 11 березня,областях України.