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У Луцьку ще одну жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус

У Луцьку ще одну жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус
У Луцьку ще одну жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус COVID-19.

Головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський підтвердив цей факт у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Нагадаємо, у Луцьку ізолювали жінку, яка звернулися до лікарів за медичною допомогою. У пацієнтки підозрюють коронавірусну інфекцію COVID-19.

Попередньо відомо, що жінка прилетіла з Венеції. На сьогодні її ізолювали. У пацієнтки відібрали всі потрібні аналізи та надіслали у київську лабораторію задля перевірки на COVID-19.

За словами Руслана Морочковського, станом на 12 березня у лікарні - двоє людей із підозрою на коронавірусну інфекцію.

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Теги: коронавірус, Луцьк
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