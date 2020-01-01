У Луцьку ще одну жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус





Головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський підтвердив цей факт у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.



Нагадаємо,



Попередньо відомо, що жінка прилетіла з Венеції. На сьогодні її ізолювали. У пацієнтки відібрали всі потрібні аналізи та надіслали у київську лабораторію задля перевірки на COVID-19.



За словами Руслана Морочковського, станом на 12 березня у лікарні - двоє людей із підозрою на коронавірусну інфекцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку ще одну жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус COVID-19.Головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарніпідтвердив цей факт у коментаріНагадаємо, у Луцьку ізолювали жінку, яка звернулися до лікарів за медичною допомогою . У пацієнтки підозрюють коронавірусну інфекцію COVID-19.Попередньо відомо, що жінка прилетіла з Венеції. На сьогодні її ізолювали. У пацієнтки відібрали всі потрібні аналізи та надіслали у київську лабораторію задля перевірки на COVID-19.За словами Руслана Морочковського, станом на 12 березня у лікарні - двоє людей із підозрою на коронавірусну інфекцію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію