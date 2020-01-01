У Луцьку ще одну жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 15:16
У Луцьку ще одну жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус COVID-19.
Головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський підтвердив цей факт у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Нагадаємо, у Луцьку ізолювали жінку, яка звернулися до лікарів за медичною допомогою. У пацієнтки підозрюють коронавірусну інфекцію COVID-19.
Попередньо відомо, що жінка прилетіла з Венеції. На сьогодні її ізолювали. У пацієнтки відібрали всі потрібні аналізи та надіслали у київську лабораторію задля перевірки на COVID-19.
За словами Руслана Морочковського, станом на 12 березня у лікарні - двоє людей із підозрою на коронавірусну інфекцію.
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Головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський підтвердив цей факт у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Нагадаємо, у Луцьку ізолювали жінку, яка звернулися до лікарів за медичною допомогою. У пацієнтки підозрюють коронавірусну інфекцію COVID-19.
Попередньо відомо, що жінка прилетіла з Венеції. На сьогодні її ізолювали. У пацієнтки відібрали всі потрібні аналізи та надіслали у київську лабораторію задля перевірки на COVID-19.
За словами Руслана Морочковського, станом на 12 березня у лікарні - двоє людей із підозрою на коронавірусну інфекцію.
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