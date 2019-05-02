У Луцьку повідомили про замінування автостанції





Станом на 17:35 12 березня на місці працювали вибухотехніки, була присутня патрульна поліція, повідомляють очевидці.



Вибухотехніки залишили територію автостанції орієнтовно о 17:50, тож, вочевидь, вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявили.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку надійшло анонімне повідомлення про нібито наявність вибухівки на території автостанції №1, що на вулиці Конякіна.Станом на 17:35 12 березня на місці працювали вибухотехніки, була присутня патрульна поліція, повідомляють очевидці.Вибухотехніки залишили територію автостанції орієнтовно о 17:50, тож, вочевидь, вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявили.

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