Коронавірус і Волинь: посадовці радять «радіти життю»

Заступниця голови ОДАзвернулася до волинян з проханням не панікувати, заспокоїтися і «радіти життю».Про це йшлося сьогодні, 13 березня, під час брифінгу у Волинській ОДА.«Ми не можемо зупинити розповсюдження вірусу, але вберегтися і намагатися відтягнути цю ситуацію якнайдалі від нас ми можемо», - відзначила заступниця голови ОДА.Начальник обласного управління охорони здоров’ярозповів, що в області виникла проблема з купівлею масок. Утім, на вулицях людей у масках немає. Посадовець сказав, що лікарні забезпечують необхідними засобами. Найближчим часом надійдуть тести для виявлення коронавірусу.«Загроз немає. Основне - не піддаватися паніці», - підкреслив він і закликав не відвідувати місця зі скупченням людей.Начальниця управління освітинаголосила, що навчальний процес не зупинили, лише заборонили відвідувати заклади освіти.«Діти мають виконувати завдання онлайн. Ми маємо дистанційну форму навчання. Це стосується школярів, студентів», - сказала вона.Посадовиця зауважила, що батьки звертаються з питанням як бути з дітьми, що відвідували дитсадок. Законодавством передбачене право на скорочений робочий день, позачергову відпустку та неоплачувану відпустку.Загалом на Волині закрили на карантин 1128 закладів освіти.Ігор Ващенюк повідомив, якщо в область надійде достатня кількість тестів на виявлення коронавірусу, їх продаватимуть і в аптеках.