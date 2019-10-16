Волинь долучиться до глобальної кампанії з озеленення

Волинь підписала меморандум щодо співпраці у рамках глобальної ініціативи з озеленення.Подія відбулася у Волинській ОДА у п'ятницю, 13 березня.Засновник і президент найбільшого українського бізнес-клубу CEO Clubрозповів, що через стрімкі зміни клімату виникла ідея висадити мільйон дерев на території країни в один день, однак поки карантин через вірус вніс певні корективи у плани.Виявили ініціативу долучитися до кампанії уже декілька країн світу. Ця акція не одноразова – різноманітні заходи триматимуть упродовж року.За словами бізнесмена, ініціатива виникла, аби об'єднати людей, змінити свідомість людства щодо ставлення до планети.«Залучивши десятки тисяч, а потім мільйони людей, ми змінимо свідомість. Адже людина, яка висадить дерево, не буде його нищити», - відзначив він.Голова обласної радинагадала, що саме зміни клімату найбільше впливають на обміління перлини краю – Шацьких озер.«Планета потребує лікування. Так склалося, що Україна має серйозні наслідки від антропогенного впливу задля покращення економіки, хоч від цього й не отримала великого ефекту для зростання добробуту. Ми маємо і проблему Чорнобильської зони», - сказала вона. Тож Ірина Вахович висловила сподівання, що подібна ініціатива з озеленення значно покращить ситуацію в області, а це, своєю чергою, вплине на екологічну ситуацію в країні та світі.Заммера Луцьказауважив, що місто долучилося до реалізації проєкту і відшукало площі, де висадять кілька тисяч дерев.Заступник очільника ВОУЛМГдодав, що лісівники готові долучитися до акції, надати посадкові матеріали для кампанії.«Приємно, що на Волині будуть не тільки зелені ліси, а й зелені населені пункти», - наголосив він.Депутатка міської радизакликала долучатися до ініціативи з озеленення волинян усіх професій та категорій: «Звичайно, два тижні випадають для масових акцій, але, надіюсь, що результат, який ми побачимо через рік, нас приємно здивує».