Волинь долучиться до глобальної кампанії з озеленення
Сьогодні, 15:41
Волинь підписала меморандум щодо співпраці у рамках глобальної ініціативи з озеленення.
Подія відбулася у Волинській ОДА у п'ятницю, 13 березня.
Засновник і президент найбільшого українського бізнес-клубу CEO Club Сергій Гайдайчук розповів, що через стрімкі зміни клімату виникла ідея висадити мільйон дерев на території країни в один день, однак поки карантин через вірус вніс певні корективи у плани.
Виявили ініціативу долучитися до кампанії уже декілька країн світу. Ця акція не одноразова – різноманітні заходи триматимуть упродовж року.
За словами бізнесмена, ініціатива виникла, аби об'єднати людей, змінити свідомість людства щодо ставлення до планети.
«Залучивши десятки тисяч, а потім мільйони людей, ми змінимо свідомість. Адже людина, яка висадить дерево, не буде його нищити», - відзначив він.
Голова обласної ради Ірина Вахович нагадала, що саме зміни клімату найбільше впливають на обміління перлини краю – Шацьких озер.
«Планета потребує лікування. Так склалося, що Україна має серйозні наслідки від антропогенного впливу задля покращення економіки, хоч від цього й не отримала великого ефекту для зростання добробуту. Ми маємо і проблему Чорнобильської зони», - сказала вона. Тож Ірина Вахович висловила сподівання, що подібна ініціатива з озеленення значно покращить ситуацію в області, а це, своєю чергою, вплине на екологічну ситуацію в країні та світі.
Заммера Луцька Костянтин Петрочук зауважив, що місто долучилося до реалізації проєкту і відшукало площі, де висадять кілька тисяч дерев.
Заступник очільника ВОУЛМГ Руслан Войцеховський додав, що лісівники готові долучитися до акції, надати посадкові матеріали для кампанії.
«Приємно, що на Волині будуть не тільки зелені ліси, а й зелені населені пункти», - наголосив він.
Депутатка міської ради Юлія Вусенко закликала долучатися до ініціативи з озеленення волинян усіх професій та категорій: «Звичайно, два тижні випадають для масових акцій, але, надіюсь, що результат, який ми побачимо через рік, нас приємно здивує».
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Подія відбулася у Волинській ОДА у п'ятницю, 13 березня.
Засновник і президент найбільшого українського бізнес-клубу CEO Club Сергій Гайдайчук розповів, що через стрімкі зміни клімату виникла ідея висадити мільйон дерев на території країни в один день, однак поки карантин через вірус вніс певні корективи у плани.
Виявили ініціативу долучитися до кампанії уже декілька країн світу. Ця акція не одноразова – різноманітні заходи триматимуть упродовж року.
За словами бізнесмена, ініціатива виникла, аби об'єднати людей, змінити свідомість людства щодо ставлення до планети.
«Залучивши десятки тисяч, а потім мільйони людей, ми змінимо свідомість. Адже людина, яка висадить дерево, не буде його нищити», - відзначив він.
Голова обласної ради Ірина Вахович нагадала, що саме зміни клімату найбільше впливають на обміління перлини краю – Шацьких озер.
«Планета потребує лікування. Так склалося, що Україна має серйозні наслідки від антропогенного впливу задля покращення економіки, хоч від цього й не отримала великого ефекту для зростання добробуту. Ми маємо і проблему Чорнобильської зони», - сказала вона. Тож Ірина Вахович висловила сподівання, що подібна ініціатива з озеленення значно покращить ситуацію в області, а це, своєю чергою, вплине на екологічну ситуацію в країні та світі.
Заммера Луцька Костянтин Петрочук зауважив, що місто долучилося до реалізації проєкту і відшукало площі, де висадять кілька тисяч дерев.
Заступник очільника ВОУЛМГ Руслан Войцеховський додав, що лісівники готові долучитися до акції, надати посадкові матеріали для кампанії.
«Приємно, що на Волині будуть не тільки зелені ліси, а й зелені населені пункти», - наголосив він.
Депутатка міської ради Юлія Вусенко закликала долучатися до ініціативи з озеленення волинян усіх професій та категорій: «Звичайно, два тижні випадають для масових акцій, але, надіюсь, що результат, який ми побачимо через рік, нас приємно здивує».
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