Подорожі українців за кордон повністю припинені, – експерт





Про це Антон Рудіч.



"Відправки припинені повністю в будь-яку країну", - наголосив Рудіч.



За його словами, залишилися поодинокі випадки, коли люди продовжують купувати путівки наперед.



Відповідаючи на питання, чи повністю відшкодували туроператори гроші клієнтам, які відмовилися від подорожі через ситуацію з коронавірусом, Рудіч сказав: "Я думаю, що ніхто нікому ще зараз нічого не повертає".



Нагадаємо, з 17 березня з 00:00 на два тижні Україна закриє авіаційне, залізничне та автобусне сполучення з іншими країнами в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.



Головне фото - ілюстративне.

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