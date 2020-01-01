Подорожі українців за кордон повністю припинені, – експерт
Сьогодні, 12:22
З України припинилися відправки туристів до будь-якої країни світу через коронавірус.
Про це УНН повідомив президент Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч.
"Відправки припинені повністю в будь-яку країну", - наголосив Рудіч.
За його словами, залишилися поодинокі випадки, коли люди продовжують купувати путівки наперед.
Відповідаючи на питання, чи повністю відшкодували туроператори гроші клієнтам, які відмовилися від подорожі через ситуацію з коронавірусом, Рудіч сказав: "Я думаю, що ніхто нікому ще зараз нічого не повертає".
Нагадаємо, з 17 березня з 00:00 на два тижні Україна закриє авіаційне, залізничне та автобусне сполучення з іншими країнами в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це УНН повідомив президент Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч.
"Відправки припинені повністю в будь-яку країну", - наголосив Рудіч.
За його словами, залишилися поодинокі випадки, коли люди продовжують купувати путівки наперед.
Відповідаючи на питання, чи повністю відшкодували туроператори гроші клієнтам, які відмовилися від подорожі через ситуацію з коронавірусом, Рудіч сказав: "Я думаю, що ніхто нікому ще зараз нічого не повертає".
Нагадаємо, з 17 березня з 00:00 на два тижні Україна закриє авіаційне, залізничне та автобусне сполучення з іншими країнами в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Головне фото - ілюстративне.
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