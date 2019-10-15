На Волині у лікарні обікрали медсестру
Сьогодні, 10:13
У пологовому відділенні Горохівської центральної лікарні у медсестри вкрали гаманець.
Про це пише газета Волинь-нова.
Доки працівники опікувалися новонародженими дітьми та породіллями, ймовірно, хтось із відвідувачів поцупив гаманець із майже 3000 гривнями й банківськими картками в однієї зі медсестер.
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Про це пише газета Волинь-нова.
Доки працівники опікувалися новонародженими дітьми та породіллями, ймовірно, хтось із відвідувачів поцупив гаманець із майже 3000 гривнями й банківськими картками в однієї зі медсестер.
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