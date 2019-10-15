На Волині у лікарні обікрали медсестру





Про це пише газета



Доки працівники опікувалися новонародженими дітьми та породіллями, ймовірно, хтось із відвідувачів поцупив гаманець із майже 3000 гривнями й банківськими картками в однієї зі медсестер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пологовому відділенні Горохівської центральної лікарні у медсестри вкрали гаманець.Про це пише газета Волинь-нова Доки працівники опікувалися новонародженими дітьми та породіллями, ймовірно, хтось із відвідувачів поцупив гаманець із майже 3000 гривнями й банківськими картками в однієї зі медсестер.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію