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На Волині у лікарні обікрали медсестру

На Волині у лікарні обікрали медсестру
У пологовому відділенні Горохівської центральної лікарні у медсестри вкрали гаманець.

Про це пише газета Волинь-нова.

Доки працівники опікувалися новонародженими дітьми та породіллями, ймовірно, хтось із відвідувачів поцупив гаманець із майже 3000 гривнями й банківськими картками в однієї зі медсестер.


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Теги: гаманець, крадіжка, пологовий
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