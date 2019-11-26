На час карантину українцям обіцяють частково відшкодувати комуналку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики, Міністерству фінансів і Міністерству економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства прорахувати механізм компенсації громадянам витрат на оплату комунальних послуг на час введеного в Україні карантину."Ми своєю постановою ввели карантин. Ми закликаємо людей залишатися вдома, тому держава має взяти на себе часткову компенсацію комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції будинку. Прошу розрахувати відсоток компенсації, суму, яка необхідна. Також при необхідності категорії громадян або сказати, що це повинно бути для всіх без винятку", - сказав він.Шмигаль доручив попрацювати над дорученням у триденний строк і на позачерговому засіданні Кабміну винести пропозиції."Міністерству соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству економіки прорахувати. Перше, суму коштів. Друге, можливі категорії громадян, можливо всім. Третє, потреби бюджету на компенсацію частини, визначити відсоток компенсації частини комунальних платежів на час запровадженого карантину в Україні", - додав прем'єр.Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів прийняв рішення ввести в Україні карантин з 12 березня по 3 квітня. Карантин передбачає закриття навчальних закладів, а також заборона масових зібрань понад 200 осіб, який стосується і спортивних, культурних заходів. Уряд закликав громадян залишатися вдома, щоб знизити ризики зараження коронавірусом.