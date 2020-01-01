Коронавірус і Волинь: ситуація станом на 19 березня

Розповіли про ситуацію з COVID-19 на Волині станом на 19 березня.Про це йшлося у четвер, 19 березня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїзауважила, що на Волині є нова підозра на коронавірус, проте підтверджених випадків станом на 19 березня немає.Учора, 18 березня, ввечері прикордонники затримали 5 чоловіків, в одного з них була підвищена температура. Їх госпіталізували у відділення Любешівської ЦРЛ. Нині їхній стан – задовільний, температури немає. Чекають результатів тестів на коронавірус.Посадовиця нагадала, що на Волині працює «гаряча лінія», де нададуть відповіді на будь-які питання стосовно хвороби: (0332) 77 65 84 та 77 65 82.Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк повідомив, що у міській лікарні на сьогодні є 7 апаратів штучної вентиляції легень, 20 – в обласній, 5 – в інфекційній. Окрім того, для Волині планують придбати ще обладнання.«Ми плануємо збільшувати кількість палат інтенсивної терапії. Якщо буде невтішний розвиток, то вдвічі», - відзначив Ващенюк.Також 40 апаратів вентиляції легень наявні в обласній дитячій лікарні та перинатальному центрі. За словами посадовця, на щастя, коронавірус у дітей – рідкість.У лікарнях припинили плановий прийом хворих на час карантину, звільняють ліжка для того, аби бути готовими до прийому пацієнтів у разі епідемії. Експрес-тести на коронавірус очікують в області до кінця тижня.Начальник управління охорони здоров’я додав, що поки хворих із пневмоніями не перевіряють на COVID-19 саме через відсутність таких тестів.