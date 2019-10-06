Дієтолог розповіла, які продукти краще не купувати під час карантину





Про це та багато іншого в коментарі Людмила Гончарова.



"Я не рекомендувала б купувати цукор та всі вироби, що містять цукор. Це цукерки, торти, тістечка, мармелад тощо. Не варто вживати соління та маринади, навіть квашену капусту. Річ у тім, що всі перелічені вище продукти ніяк не сприяють підвищенню імунітету, навпаки, є навантажувальними для нашого організму.



Я б радила надати перевагу натуральним харчам, причому акцент слід зробити на зернових. Це гречка, просо, пшениця, ячмінь, жито, рис. Що стосується рису, то я б окремо підкреслила, що краще брати дикий нешліфований рис, а не білий.



Також можна купити яйця, вони зберігаються 2-3 тижні, причому як курячі, так і перепелині.



Потрібно пам'ятати, що наша імунна система насамперед залежить від білкової їжі, а не від вуглеводної.



Також можна придбати про запас будь-яке м'ясо. Це може бути курка, індичка. Головне, щоб воно було нежирне. Річ у тім, що здебільшого схильні до ускладнень пацієнти з серцево-судинними захворюваннями і з цукровим діабетом. Тому, якщо говорити про м'ясо, то це курка, індичка, телятина, кролик. Це все можна запакувати порційно в поліетиленові пакети й відправити в морозилку.



Що стосується овочів та фруктів, то, звісно, вони потрібні нашому організму, але у свіжому вигляді. Необхідно купувати ті фрукти та овочі, які довше зберігаються. Це апельсини, яблука, груші, ківі. В середньому бажано споживати хоча б два-три фрукти на день. Щоб швидше засвоїлися, їх можна пити у вигляді смузі або фрешів.



Також нашому організму потрібна зелень. По суті, це найкращий продукт за вмістом вітамінів та мінералів, який причому не містить вуглеводів. Зелень чудово підсилює ферментативну активність та стимулює утворення імунних клітин.



Саме тому до м'ясних і рибних страв бажано подавати свіжу зелень. Якщо є така можливість, ви можете закупитися нею на тиждень. Крім того, можна придбати насіння й посадити її в горщиках на підвіконні. В цьому немає нічого складного, до того ж зелень дуже швидко росте".

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