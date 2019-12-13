Пасажирка перелетіла через авто: у Луцьку мотоцикл врізався у легковик. ФОТО





Аварія сталася біля перехрестя з вулицею Електроапаратною приблизно о 16 годині 19 березня. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Після зіткнення мотоцикла і легковика, 25-річна пасажирка байка перелетіла через автомобіль. І мотоцикліст, і пасажирка отримали ушкодження. На місце ДТП прибули два екіпажі швидкої медичної допомоги та госпіталізували постраждалих. Водій легковика не постраждав.



На місці також працювала поліція.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку мотоцикліст влетів у автомобіль Volkswagen Caddy.Аварія сталася біля перехрестя з вулицею Електроапаратною приблизно о 16 годині 19 березня. Про цеповідомили очевидці.Після зіткнення мотоцикла і легковика, 25-річна пасажирка байка перелетіла через автомобіль. І мотоцикліст, і пасажирка отримали ушкодження. На місце ДТП прибули два екіпажі швидкої медичної допомоги та госпіталізували постраждалих. Водій легковика не постраждав.На місці також працювала поліція.

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