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Пасажирка перелетіла через авто: у Луцьку мотоцикл врізався у легковик. ФОТО

Пасажирка перелетіла через авто: у Луцьку мотоцикл врізався у легковик. ФОТО
На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку мотоцикліст влетів у автомобіль Volkswagen Caddy.

Аварія сталася біля перехрестя з вулицею Електроапаратною приблизно о 16 годині 19 березня. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Після зіткнення мотоцикла і легковика, 25-річна пасажирка байка перелетіла через автомобіль. І мотоцикліст, і пасажирка отримали ушкодження. На місце ДТП прибули два екіпажі швидкої медичної допомоги та госпіталізували постраждалих. Водій легковика не постраждав.

На місці також працювала поліція.

Пасажирка перелетіла через авто: у Луцьку мотоцикл врізався у легковик. ФОТО
Пасажирка перелетіла через авто: у Луцьку мотоцикл врізався у легковик. ФОТО
Пасажирка перелетіла через авто: у Луцьку мотоцикл врізався у легковик. ФОТО
Пасажирка перелетіла через авто: у Луцьку мотоцикл врізався у легковик. ФОТО





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Теги: аварія, Карпенка-Карого, мотоцикліст, ДТП, Луцьк
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