Нічна погоня у Луцьку: п'яного водія затримували декілька екіпажів поліції. ФОТО. ВІДЕО

У ніч на 20 березня декілька екіпажів патрульної поліції наздоганяли водія-порушника.Про цеповідомили очевидці.У патрульній поліції Волині підтвердили інформацію. Повідомили, щовночі від небайдужого громадянина надійшла інформація, про те, що на проспекті Молоді, водій керує транспортним засобом Volkswagen T4, який ймовірно перебуває в стані алкогольного сп’яніння.Прибувши на місце події патрульні побачили транспортний засіб. Інспектори подали водієві сигнал про зупинку через гучномовець та проблискові маячки, однак водій на законні вимоги патрульних не реагував. Його автомобіль продовжив рух та збільшив швидкість. Грубо порушуючи правила дорожнього руху, неодноразово створюючи аварійні ситуації, чим наражав себе та інших учасників дорожнього руху на небезпеку.Автомобіль вдалось зупинити лише на проспекті Соборності шляхом блокування, однак після зупинки кермувальник покинув салон автомобіля та почав втікати від охоронців порядку. Завдяки швидким та професійним діям, його затримали неподалік.З’ясувалось, що у 35-річного водія присутні явні ознаки алкогольного сп’яніння та останній знаходився в стані алкогольного сп’яніння — це підтвердив позитивний результат лікаря нарколога.На громадянина патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та за ст. 122-2 КУпАП (Невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу) КУпАП.Автомобіль помістили на спеціальний майданчик.