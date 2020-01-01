У Луцьку вихователів дитсадків відправляють у відпустки. ВІДЕО





Інформацію про те, що луцькі вихователі на час карантину пішли на 14-денну оплачувану відпустку й отримають матеріальну допомогу на оздоровлення, підтвердила директорка одного з садків Ніна Матвіюк, - пише



Нині понад 5 тисяч освітян Луцька працюють з дітьми дистанційно, каже начальниця міського відділу освіти Зіновія Лещенко.



Директорка ДНЗ №5 Ніна Матвіюк каже, що 36 працівників садочка, які не виходять на роботу, пішли у чергову відпустку, двоє – у відпустку за власний рахунок.



"Вихователі в цьому році мають відпустку 56 днів і на період карантину на 14 днів взяли відпустки з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення", - каже Ніна Матвіюк.



Директор шокли №1 Андрій Киця каже, що 1150 учнів та 80 педагогів навчальний заклад не відвідують. Роботу вчителі виконують дистанційно. Шкільна медсестра Юлія Міщук розповіла: ті, хто забезпечує функціонування приміщення школи, проводять щоденний скринінг температури тіла, користуються дезрозчинами.



Директор Луцької спеціалізованої школи № 1 Андрій Киця: "Є речі які працюють в штатному режимі. Оператори котельні працюють, вони не перетинаються між собою, по одному чергують. Нічні охоронці, двірник, працює техперсонал у гнучкому режимі. Тут підтримується чистота, вологе прибирання дезинфікуючими розчинами."



Начальниця відділу освіти Зіновія Лещенко каже, що у всіх освітніх закладах міста, крім дитсадків, організовано дистанційне навчання різних форм.



"Це – вайбер-групи, індивідуальні консультації по телефону, це сайти шкіл, це електронні кабінети учнівські, які мають окремі школи, це спілкування по скайпу, відео-уроки. Які би форми не пропонували вчителі, я дуже прошу батьків правильно на це реагувати. Багато нарікань, що вчителі задають параграфи, учням приходиться самостійно опрацьовувати. Такі зараз умови", - розповідає Зіновія Лещенко.



На запитання – чи зобов’язали педагогів-дошкільників примусово писати заяви на відпустки освітянка прокоментувала так: "Вам гарантію даю, що відправляти працівників у відпустки за власний рахунок не давали".



Листом Міністерства освіти та науки від 17 березня цього року, передбачено, не допускати примусового відправлення працівників освіти у відпустки, без збереження заробітної плати, на період зупинення навчального процесу та зберігати за працівниками середній заробіток за час простою. Про це розповіла кореспондентам Суспільного адвокатка Юлія Спас.







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