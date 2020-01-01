Волинський аграрій виділяє мільйон на боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 10:50
Відомий на Волині аграрій, директор підприємства «П’ятидні» Валерій Діброва виділить мільйон гривень для медицини області задля протистояння страшній хворобі – коронавірусу.
Про це він заявив сьогодні, 20 березня, під час позачергового засідання сесії Волиньради.
Зауважимо, що Валерій Діброва є одним з фундаторів Благодійного фонду «Волинь-2014». Тож він зауважив, що поки не знає, куди саме спрямує ці гроші.
«Чи вони будуть через фонд «Волинь-2014», чи на обласну лікарню, чи на районну лікарню, це буде вирішуватися, але ці гроші будуть виділені», - сказав Валерій Діброва.
«Думаю, це не останнє фінансування», - додав він.
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Про це він заявив сьогодні, 20 березня, під час позачергового засідання сесії Волиньради.
Зауважимо, що Валерій Діброва є одним з фундаторів Благодійного фонду «Волинь-2014». Тож він зауважив, що поки не знає, куди саме спрямує ці гроші.
«Чи вони будуть через фонд «Волинь-2014», чи на обласну лікарню, чи на районну лікарню, це буде вирішуватися, але ці гроші будуть виділені», - сказав Валерій Діброва.
«Думаю, це не останнє фінансування», - додав він.
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Коментарі 1
Цей аграрій може і мільйон доларів виділити але... але...?!
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