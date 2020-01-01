вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський аграрій виділяє мільйон на боротьбу з коронавірусом

Волинський аграрій виділяє мільйон на боротьбу з коронавірусом
Відомий на Волині аграрій, директор підприємства «П’ятидні» Валерій Діброва виділить мільйон гривень для медицини області задля протистояння страшній хворобі – коронавірусу.

Про це він заявив сьогодні, 20 березня, під час позачергового засідання сесії Волиньради.

Зауважимо, що Валерій Діброва є одним з фундаторів Благодійного фонду «Волинь-2014». Тож він зауважив, що поки не знає, куди саме спрямує ці гроші.

«Чи вони будуть через фонд «Волинь-2014», чи на обласну лікарню, чи на районну лікарню, це буде вирішуватися, але ці гроші будуть виділені», - сказав Валерій Діброва.

«Думаю, це не останнє фінансування», - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Валерій Діброва, гроші, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Цей аграрій може і мільйон доларів виділити але... але...?!
Відповісти
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Італії від коронавірусу померла ще одна українка, – ЗМІ
Сьогодні, 11:14
У Луцьку курсуватиме спецавтомобіль з гучномовцем і сповіщатиме про карантин
Сьогодні, 10:59
Волинський аграрій виділяє мільйон на боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 10:50
На Львівщині автобус наїхав на волинянина, його госпіталізували
Сьогодні, 10:45
Волиньрада просить органи місцевого самоврядування віддати усі можливі гроші на боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
Бюджет Луцька втратить щонайменше 50 мільйонів гривень через коронавірус Бюджет Луцька втратить щонайменше 50 мільйонів гривень через коронавірус
18 березень, 16:45
Палиця дасть 20 мільйонів для порятунку Волині від коронавірусу Палиця дасть 20 мільйонів для порятунку Волині від коронавірусу
18 березень, 15:10
У Луцьку через коронавірус відкладають ремонт проспекту Волі У Луцьку через коронавірус відкладають ремонт проспекту Волі
18 березень, 15:05
Луцьк дасть гроші на надбавки медикам, що борються з поширенням коронавірусу Луцьк дасть гроші на надбавки медикам, що борються з поширенням коронавірусу
17 березень, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні одужав перший пацієнт із коронавірусом. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 12:12
 0
У центрі Луцька затримали водія, який «кидався» на патрульних: він викликав підмогу
Сьогодні, 12:10
 0
Волиньрада внесла зміни до регламенту на випадок введення надзвичайного стану
Сьогодні, 11:52
 0
Аварія на Волині: 27-річний мотоцикліст врізався у бус
Сьогодні, 11:52
 0
«Спроба реваншу зими»: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні в Україні
Сьогодні, 11:43
 0
Медіа
відео
1/8