Волинський аграрій виділяє мільйон на боротьбу з коронавірусом

Відомий на Волині аграрій, директор підприємства «П’ятидні»виділить мільйон гривень для медицини області задля протистояння страшній хворобі – коронавірусу.Про це він заявив сьогодні, 20 березня, під час позачергового засідання сесії Волиньради.Зауважимо, що Валерій Діброва є одним з фундаторів Благодійного фонду «Волинь-2014». Тож він зауважив, що поки не знає, куди саме спрямує ці гроші.«Чи вони будуть через фонд «Волинь-2014», чи на обласну лікарню, чи на районну лікарню, це буде вирішуватися, але ці гроші будуть виділені», - сказав Валерій Діброва.«Думаю, це не останнє фінансування», - додав він.