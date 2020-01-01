На час карантину у Луцьку створили чат-сервіс безкоштовних таксі «Підвези Волинська область»

У соцмережах Viber та Telegram створили чати «Підвези Волинська область» для лучан та жителів Волині, які мають можливість підвозити мешканців обласного центу, медиків чи правоохоронців на волонтерських засадах.Про ценаписав«У зв'язку з тим що у Волинській області введено карантин та не курсують приміські та міжміські маршрутки, а також обмежено одночасне перебування громадян в транспорті Луцька, створюємо канал в якому просимо водіїв, які їдуть своїм приватним транспортом і мають змогу підвезти працівників правоохоронних органів, медиків, пожежних, відгукнутися та допомогти в нелегкі часи», – повідомляє Andriy Shelestovskiy.Нагадаємо, що задля запобігання поширенню коронавірусу із 19 березня у Луцьку на період карантину скасували як маршрутки, так і тролейбуси.Якщо ви водій, уточніть час, дату та маршрут, яким їдете. Також варто вказати кількість вільних місць в авто.Якщо ви медик, напишіть звідки Ви маєте їхати, куди та коли.Надалі, якщо водій підвозить когось і по дорозі має підібрати ще людей, то водію потрібно увімкнути маячок на час поїздки, щоб люди, які очікують по дорозі на водія, відстежували маршрут самостійно.«Просимо з розумінням поставитися до проблеми і не робити з цього бізнес. Це має бути безкоштовна послуга, а не заробіток», – зазначає автор.Читати також:Спецтема: Коронавірус COVID-19