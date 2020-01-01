На час карантину у Луцьку створили чат-сервіс безкоштовних таксі «Підвези Волинська область»
Сьогодні, 10:50
У соцмережах Viber та Telegram створили чати «Підвези Волинська область» для лучан та жителів Волині, які мають можливість підвозити мешканців обласного центу, медиків чи правоохоронців на волонтерських засадах.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost написав Andriy Shelestovskiy.
«У зв'язку з тим що у Волинській області введено карантин та не курсують приміські та міжміські маршрутки, а також обмежено одночасне перебування громадян в транспорті Луцька, створюємо канал в якому просимо водіїв, які їдуть своїм приватним транспортом і мають змогу підвезти працівників правоохоронних органів, медиків, пожежних, відгукнутися та допомогти в нелегкі часи», – повідомляє Andriy Shelestovskiy.
Нагадаємо, що задля запобігання поширенню коронавірусу із 19 березня у Луцьку на період карантину скасували як маршрутки, так і тролейбуси.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ.
Як працює сервіс:
Якщо ви водій, уточніть час, дату та маршрут, яким їдете. Також варто вказати кількість вільних місць в авто.
Якщо ви медик, напишіть звідки Ви маєте їхати, куди та коли.
Надалі, якщо водій підвозить когось і по дорозі має підібрати ще людей, то водію потрібно увімкнути маячок на час поїздки, щоб люди, які очікують по дорозі на водія, відстежували маршрут самостійно.
«Просимо з розумінням поставитися до проблеми і не робити з цього бізнес. Це має бути безкоштовна послуга, а не заробіток», – зазначає автор.
Посилання у Telegram.
Посилання у Viber.
Читати також:
Спецтема: Коронавірус COVID-19
Під час карантину всі таксі Луцька їздитимуть за одним тарифом. ПЕРЕЛІК СЛУЖБ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost написав Andriy Shelestovskiy.
«У зв'язку з тим що у Волинській області введено карантин та не курсують приміські та міжміські маршрутки, а також обмежено одночасне перебування громадян в транспорті Луцька, створюємо канал в якому просимо водіїв, які їдуть своїм приватним транспортом і мають змогу підвезти працівників правоохоронних органів, медиків, пожежних, відгукнутися та допомогти в нелегкі часи», – повідомляє Andriy Shelestovskiy.
Нагадаємо, що задля запобігання поширенню коронавірусу із 19 березня у Луцьку на період карантину скасували як маршрутки, так і тролейбуси.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ.
Як працює сервіс:
Якщо ви водій, уточніть час, дату та маршрут, яким їдете. Також варто вказати кількість вільних місць в авто.
Якщо ви медик, напишіть звідки Ви маєте їхати, куди та коли.
Надалі, якщо водій підвозить когось і по дорозі має підібрати ще людей, то водію потрібно увімкнути маячок на час поїздки, щоб люди, які очікують по дорозі на водія, відстежували маршрут самостійно.
«Просимо з розумінням поставитися до проблеми і не робити з цього бізнес. Це має бути безкоштовна послуга, а не заробіток», – зазначає автор.
Посилання у Telegram.
Посилання у Viber.
Читати також:
Спецтема: Коронавірус COVID-19
Під час карантину всі таксі Луцька їздитимуть за одним тарифом. ПЕРЕЛІК СЛУЖБ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На час карантину у Луцьку створили чат-сервіс безкоштовних таксі «Підвези Волинська область»
Сьогодні, 10:50
У Ківерцівському районі 25-річний водій легковика збив велосипедистку, жінка – у лікарні
Сьогодні, 10:23
Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 21 березня
Сьогодні, 09:10
Куди звертатися лучанам, якщо є симптоми, схожі на коронавірус
Сьогодні, 08:28
Медіа