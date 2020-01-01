На Львівщині ввели режим надзвичайної ситуації





Про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає кореспондент



"З 00.00 год 24 березня у Львові та області — надзвичайна ситуація! Відповідно до рішення обласної комісії з питань ТЕБ і НС",-повідомили у міській раді.



Нагадаємо, уряд на позачерговому засіданні у понеділок ухвалив рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 24 березня у Львові та області запровадили режим надзвичайної ситуації.Про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає кореспондент УНН. "З 00.00 год 24 березня у Львові та області — надзвичайна ситуація! Відповідно до рішення обласної комісії з питань ТЕБ і НС",-повідомили у міській раді.Нагадаємо, уряд на позачерговому засіданні у понеділок ухвалив рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію