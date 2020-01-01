На Львівщині ввели режим надзвичайної ситуації
Сьогодні, 21:45
З 24 березня у Львові та області запровадили режим надзвичайної ситуації.
Про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає кореспондент УНН.
"З 00.00 год 24 березня у Львові та області — надзвичайна ситуація! Відповідно до рішення обласної комісії з питань ТЕБ і НС",-повідомили у міській раді.
Нагадаємо, уряд на позачерговому засіданні у понеділок ухвалив рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.
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Про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає кореспондент УНН.
"З 00.00 год 24 березня у Львові та області — надзвичайна ситуація! Відповідно до рішення обласної комісії з питань ТЕБ і НС",-повідомили у міській раді.
Нагадаємо, уряд на позачерговому засіданні у понеділок ухвалив рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.
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