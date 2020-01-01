У Луцьку просять відновити роботу ринків
Сьогодні, 22:21
В обласному центрі Волині владу просять дозволити роботу ринків.
Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував Михайло Панасюк.
"Я не вірусолог, але на моє переконання на відкритому повітрі важче заразитись вірусом продавцю і покупцю, ніж в закритих приміщеннях", - йдеться у тексті петиції.
Також автор петиції переконаний, що багато дрібних підприємців зможуть придбати товар для своїх магазинів.
"В цей час адміністрації ринків організувати запуск на територію ринку по 20-30 чоловік із зазначенням схеми руху, що унеможливить ризик зараження", - пропонує Михайло Панасюк.
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Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував Михайло Панасюк.
"Я не вірусолог, але на моє переконання на відкритому повітрі важче заразитись вірусом продавцю і покупцю, ніж в закритих приміщеннях", - йдеться у тексті петиції.
Також автор петиції переконаний, що багато дрібних підприємців зможуть придбати товар для своїх магазинів.
"В цей час адміністрації ринків організувати запуск на територію ринку по 20-30 чоловік із зазначенням схеми руху, що унеможливить ризик зараження", - пропонує Михайло Панасюк.
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