У Луцьку просять відновити роботу ринків

В обласному центрі Волині владу просять дозволити роботу ринків.Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував"Я не вірусолог, але на моє переконання на відкритому повітрі важче заразитись вірусом продавцю і покупцю, ніж в закритих приміщеннях", - йдеться у тексті петиції.Також автор петиції переконаний, що багато дрібних підприємців зможуть придбати товар для своїх магазинів."В цей час адміністрації ринків організувати запуск на територію ринку по 20-30 чоловік із зазначенням схеми руху, що унеможливить ризик зараження", - пропонує Михайло Панасюк.