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У Луцьку просять відновити роботу ринків

У Луцьку просять відновити роботу ринків
В обласному центрі Волині владу просять дозволити роботу ринків.

Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував Михайло Панасюк.

"Я не вірусолог, але на моє переконання на відкритому повітрі важче заразитись вірусом продавцю і покупцю, ніж в закритих приміщеннях", - йдеться у тексті петиції.

Також автор петиції переконаний, що багато дрібних підприємців зможуть придбати товар для своїх магазинів.

"В цей час адміністрації ринків організувати запуск на територію ринку по 20-30 чоловік із зазначенням схеми руху, що унеможливить ризик зараження", - пропонує Михайло Панасюк.

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Теги: Луцьк, ринок
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