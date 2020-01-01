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Житель Рівненщини, який приїхав з Італії, живе в наметі біля річки

Житель Рівненщини, який приїхав з Італії, живе в наметі біля річки
Житель Рівненщини після повернення з Італії оселився в наметі біля річки Горинь.

У такий спосіб чоловік вирішив відбути карантин, - повідомляє "Волинь-нова", посилаючись на Гощанську селищну раду.

Олег Сачук працює водієм-експедитором. Однією з його останніх поїздок була саме Італія. Олег знав про те, що карантину не уникнути, тому вирішив самоізолюватись — залишитись в селі біля річки Горинь. Олег облаштував невеличкий намет біля свого авто.

Вдома Олега чекає дружина і діти. Але в такий спосіб чоловік убезпечив не тільки себе та власну сім’ю, а й оточуючих.

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Теги: Рівненщина
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