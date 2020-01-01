Житель Рівненщини, який приїхав з Італії, живе в наметі біля річки





У такий спосіб чоловік вирішив відбути карантин, - повідомляє



Олег Сачук працює водієм-експедитором. Однією з його останніх поїздок була саме Італія. Олег знав про те, що карантину не уникнути, тому вирішив самоізолюватись — залишитись в селі біля річки Горинь. Олег облаштував невеличкий намет біля свого авто.



Вдома Олега чекає дружина і діти. Але в такий спосіб чоловік убезпечив не тільки себе та власну сім’ю, а й оточуючих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Рівненщини після повернення з Італії оселився в наметі біля річки Горинь.У такий спосіб чоловік вирішив відбути карантин, - повідомляє "Волинь-нова" , посилаючись на Гощанську селищну раду.працює водієм-експедитором. Однією з його останніх поїздок була саме Італія. Олег знав про те, що карантину не уникнути, тому вирішив самоізолюватись — залишитись в селі біля річки Горинь. Олег облаштував невеличкий намет біля свого авто.Вдома Олега чекає дружина і діти. Але в такий спосіб чоловік убезпечив не тільки себе та власну сім’ю, а й оточуючих.

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