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Волинська митниця за 100 днів «дала» держбюджету майже 2 мільярди

Волинська митниця за 100 днів «дала» держбюджету майже 2 мільярди
У Волинській митниці Держмитслужби звітують про перші 100 днів роботи Нової митниці.

Про це повідомляє прес-служба митниці.

Так учасники зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють операції в зоні її діяльності спрямували до державного бюджету понад 1 млрд 800 мільйонів гривень митних платежів. Держмитслужба запустила в роботу кол-центр за номером 15-48, який надає можливість направляти свої звернення, пропозиції та скарги в електронному вигляді до усіх митниць, що є дуже зручним для громадян та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

На митному пості «Ягодин» почала роботу скануюча система вантажів, що вже на сьогодні показує свою ефективність виявлення приховуваних товарів та швидкість огляду транспортних засобів. За 100 днів роботи до Волинської митниці подали 49 тисяч митних декларацій, які оформляються через електронний сервіс «єдине вікно», що дозволяє скоротити час на проведення митних процедур.

Для розширення інформаційної політики та зручності громадян Держмитслужбою підготовлено інтерактивну карту, на якій показано закриті і відкриті пункти пропуску, згідно з розпорядженням Уряду щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірус COVID-19.

Протягом вказаного періоду працівники Волинської митниці завели 462 справи про порушення митних правил на загальну суму понад 1,8 млн. гривень, виявлено 28 фактів правопорушень з ознаками кримінальних . Йдеться про контрабанду, незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, незаконне поводження зі зброєю, службове підроблення, підроблення документів та інші порушення.

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Теги: митниця, Волинь
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