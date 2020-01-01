Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо

Сергій Мишленик

Президент Українимайже через рік перебування на посаді призначив перших трьох голів райдержадміністрацій на Волині – Горохівської, Ківерцівської та Любомльської.Двоє із новопризначених керівників районів – колишні очільники обласного управління юстиції.Зокрема, Горохівську РДА очолив колишній начальник головного управління юстиції у Волинській області, а Любомльську – його колега за видом діяльності. Головою Ківерцівської РДА стала голова Журавичівської сільської радиЗгідно з декларацією, Сергій Мишленик проживає у Луцьку. Має дружину та двох синів. У власності родини – квартира в Луцьку, будинок у Гіркій Полонці, земельні ділянки у Заборолі та Гіркій Полонці. У 2019 році Сергій Мишленик працював у товаристві з обмеженою відповідальністю "ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ", де за рік отримав 344 230 гривень зарплати.Новий голова Любомльської райдержадміністрації Ігор Оксенчук – теж уродженець Луцька, тут проживає і зараз. Має дружину та двох синів. Трудову діяльність розпочинав вчителем історії, згодом працював у державній виконавчій службі й, підіймаючись кар’єрною драбиною, очолив обласне управління юстиції.Оксенчук має квартиру та гараж у Луцьку, а його дружина – житловий будинок та земельну ділянку у селі Боратин, що біля Луцька. В автопарку сім’ї Оксенчуків – Lexus CT 200H 2012 року випуску (належить Ігорю Оксенчуку). Також Ігор Оксенчук вказав, що користується автомобілем Volkswagen Transporter, який належить третій особі – Мартинюку Івану Федоровичу.У 2019 році серед заробленого Ігорем Оксенчуком – лише дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю (5249 гривень). Його дружина заробила майже 82 тисяч гривень заробітної плати в обласному управлінні юстиції та отримала майже 20 тисяч гривень пенсії.У власності Оксенчука та його дружини – 34 тисячі доларів готівкою та понад 14 тисяч гривень на банківських рахунках.У власності нової очільниці Ківерцівського району Алли Гонтар – будинок у селі Журавичі на 260,3 «квадрати», квартира у Луцьку на 63,2 квадратні метри, 0,1985 га землі, магазин на 214,9 «квадрати», гараж на 53,2 квадратні метри і туалет на 5 «квадратів». Чоловік володіє квартирою у Луцьку площею 71,1 метра квадратних.Кермує Алла Гонтар автомобілем Mitsubishi 2008 року випуску, а також має комбайн Fortschritt. Її чоловік володіє двома комбайнами цієї ж марки, а також ВАЗом.У 2019 році жінка заробила 301 911 гривень у Журавичівській сільраді, 14 490 гривень від надання майна в оренду. Її чоловік отримав 61 481 гривень від роботи у «Цуманській пущі», 20 246 гривень – у ТОВ «Волинь сад» та 1 443 гривні комісійної винагороди.Гонтар тримає готівкою 260 000 гривень, 5000 доларів та 1000 євро. Її чоловік – 10 000 доларів.Зауважимо, що сьогодні ж, 24 березня,– голову Любешівської районної державної адміністраціїта очільника Любомльської РДА