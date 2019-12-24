Шахрайка виманила у лучанки 250 тисяч гривень





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, -



Під час суду встановили, що 28 листопада 2016 року жінка ромської національності, перебуваючи поблизу головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, повідомила потерплій неправдиві відомості про те, що на її сім'ю наведено порчу. Вона запевнила потерпілу про майбутні проблеми у сім'ї та викликала у неї впевненість в тому, що проведенням певного обряду вона зможе цьому запобігти. Для цього їй потрібно було надати певну суму грошових коштів та дорогоцінностей, які вона поверне після проведення обряду.



В подальшому, перебуваючи в квартирі, шахрайка отримала від потерпілої іноземну валюту та ювелірні вироби на загальну суму 253 тисячі 870 гривень, які потім використала на власний розсуд. Відзначимо, що кошти та «ювелірка» належали матері обманутої.



Допитана у судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою вину. Вона щиро розкаялась у вчиненому, просила суворо не карати та вибачалась перед потерпілою. Цивільний позов визнала у повному обсязі, зазначаючи про бажання відшкодувати завдану шкоду в добровільному порядку.



Відтак, суд призначив їй покарання у виді чотирьох років дев’яти місяців позбавлення волі.

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