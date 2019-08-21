Волинь хочуть скоротити до чотирьох районів, – Мінрегіон





Про це



Нагадаємо, раніше



«В процесі формування нових районів (округів, повітів, чи як би вони не називалися) важливо пам’ятати, що вони створюються виключно для організації державної виконавчої влади на місцях. Це вже будуть не ті райони, куди людям потрібно їздити за послугами: адміністративними, соціальними, медичними та іншими. Усі послуги ми передаємо на рівень спроможних громад. В районах залишаться лише служби, які координуватимуть діяльність державних органів, а отже «їздити в район» вже не буде за чим», – сказав В’ячеслав Негода.



Так, у Волинській області ОДА пропонує створити чотири райони: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський та Луцький.



Народні депутати від Волинської області Ігор Гузь та В’ячеслав Рубльов та окремі експерти теж підтримують створення чотирьох районів із частковим корегуванням конфігурації в частині віднесення громад Горохівського району до складу Луцького району. За їхніми словами, це консолідована позиція депутатів-мажоритарників.



Цю позицію під час онлайн-конференції підтримали також більшість асоціацій органів місцевого самоврядування та Волинська обласна рада.



Зауважили, експертна пропозиція поділу області на три райони була названа більш прагматичною, але малоймовірною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мінрегіоні спільно з парламентським комітетом під час онлайн-обговорення з регіональною владою запропонували поділити Волинську область на 4 райони.Про це йдеться на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.Нагадаємо, раніше Мінрегіон пропонував розділити Волинь на 3 райони: Луцький, Ковельський, Володимир-Волинський. Проте обласна державна адміністрація була проти такого поділу.«В процесі формування нових районів (округів, повітів, чи як би вони не називалися) важливо пам’ятати, що вони створюються виключно для організації державної виконавчої влади на місцях. Це вже будуть не ті райони, куди людям потрібно їздити за послугами: адміністративними, соціальними, медичними та іншими. Усі послуги ми передаємо на рівень спроможних громад. В районах залишаться лише служби, які координуватимуть діяльність державних органів, а отже «їздити в район» вже не буде за чим», – сказавТак, у Волинській області ОДА пропонує створити чотири райони: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський та Луцький.Народні депутати від Волинської області Ігор Гузь та В’ячеслав Рубльов та окремі експерти теж підтримують створення чотирьох районів із частковим корегуванням конфігурації в частині віднесення громад Горохівського району до складу Луцького району. За їхніми словами, це консолідована позиція депутатів-мажоритарників.Цю позицію під час онлайн-конференції підтримали також більшість асоціацій органів місцевого самоврядування та Волинська обласна рада.Зауважили, експертна пропозиція поділу області на три райони була названа більш прагматичною, але малоймовірною.

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