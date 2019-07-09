Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині

Володимир Зеленський призначив нових голів райдержадміністрацій на Волині -



Турійську РДА очолила голова Турійської райради Черен Ольга Миколаївна. Ольга Черен керує райрадою з жовтня 2010 року. Заміжня, виховує синів Миколу та Іллю.



Подружжя володіє 15-ма земельними ділянками у рідному селі Маковичі (1.6544 га, 4.1363 га, 0.1202 га, 0.312 га, 0.25 га, 0.3938 га, 0.6676 га, 0.12 га, 0. 5996 га, 2.6166 га, 0.1329 га, 0. 2742 га, 0.25 га, 0.1745 га, 0.1495 га), а також має будинок у селі Липа на 72,7 «квадрати».



Їздить Ольга Черен на автомобілі Hyundai 2013 року випуску. Чоловік має два мотоцикли – Musstang і G-max, трактор ЛТЗ Т-40.



Заробила у 2019 році Ольга Черен 289 015 гривень у райраді, 19 200 гривень від надання майна в оренду та 9 497 гривень дивідендів.



Головою Любешівської райдержадміністрації стала депутатка сьомого скликання Любешівської селищної ради Подерня-Масюк Юлія Андріївна.



Юлія Подерня-Масюк 1983 року народження. Вона до червня минулого року очолювала Любешівський технічний коледж Луцького національного технічного університету, але з посади жінку звільнили. Проживає у Луцьку, заміжня, має двох синів.



У власності чоловіка Юлії Подерні-Масюк Юрія – автомобіль ВАЗ 21063 1987 року випуску, трактор 1982 року випуску. Натомість жінка володіє мотоциклом KINLON JL150-70C 2018 року випуску. Окрім того, згідно з декларацією, чоловік претендентки на посаду голови Любешівської РДА має у власності пожежне депо у селі Залізниця.



Юлія Подерня-Масюк отримала 33 826 гривень зарплати за основним місцем роботи, 3200 гривень компенсації за виконання депутатських повноважень та 10 692 гривні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, а її чоловік – 31 847 гривень соцдопомоги на утримання дитини з інвалідністю.



Іваничівську РДА очолив колишній сільський староста Переславичівської сільради Смаль Микола Миколайович. Він 1978 року народження, має вищу освіту, виховує двох синів.



Чоловік володіє будинком на 130,9 метрів квадратних у селі Переславичі Іваничівського району. Має два автомобіля Volksvagen, придбаних у 2018 та 2019 роках, і мотоцикл Hornet. Серед збережень - 75 тисяч гривень готівкою.





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