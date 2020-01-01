Коли на Волині можливий пік епідемії коронавірусу
Сьогодні, 13:48
Розповіли, коли у Волинській області можливий пік захворюваності на COVID-19.
Про це йшлося у понеділок, 30 березня, під час брифінгу в ОДА.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк зауважив, що у медичних закладах області підготували 2,5 тисяч ліжок, які використовуватимуть у разі епідемії коронавірусу, і передбачили додаткові місця в разу потреби. При цьому, за його словами, такий крок не паралізує медичну мережу і дозволить надавати людям необхідну допомогу.
Ще 200 місць облаштували для інтенсивної терапії важкохворим на COVID-19.
«Спрогнозувати можливий пік захворюваності важко. За аналогією з іншими країнами, у нас епідемія можлива у другій половині квітня. Однак, якщо люди дотримуватимуться карантинних заходів, то цього піку не буде», - відзначив Ващенюк.
Він також додав, що в області не збільшується кількість пацієнтів із пневмоніями та смертність від цієї хвороби.
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Про це йшлося у понеділок, 30 березня, під час брифінгу в ОДА.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк зауважив, що у медичних закладах області підготували 2,5 тисяч ліжок, які використовуватимуть у разі епідемії коронавірусу, і передбачили додаткові місця в разу потреби. При цьому, за його словами, такий крок не паралізує медичну мережу і дозволить надавати людям необхідну допомогу.
Ще 200 місць облаштували для інтенсивної терапії важкохворим на COVID-19.
«Спрогнозувати можливий пік захворюваності важко. За аналогією з іншими країнами, у нас епідемія можлива у другій половині квітня. Однак, якщо люди дотримуватимуться карантинних заходів, то цього піку не буде», - відзначив Ващенюк.
Він також додав, що в області не збільшується кількість пацієнтів із пневмоніями та смертність від цієї хвороби.
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Коментарі 1
Прямо взяли і розказали правду народові України!!!!!!!!!!!!!!!
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