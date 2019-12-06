На Волині в лісі знайшли обгоріле тіло дідуся





Про це



На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 75-ти річний житель села Черемошна Воля, який проживав сам у будинку, близько 12 години власною підводою поїхав до західної околиці села в урочище "Булавиха", де на ділянці, що межує з лісом, став палити суху траву, щоб в влітку без перешкод заготовити сіно для свого коня, однак вогонь став поширюватися в невеличкий низок, порослий кущами чагарників та молодих берез.



Щоб вогонь не перекинувся далі на лісовий масив, чоловік гіллям із дерева став збивати полум'я, однак через сильну задимленість та загазованість чадним газом впав на землю та залишився в місці пожежі.



Увечері, коли кінь чоловіка самостійно повернувся без господаря додому, родичі, запідозривши недобре, стали його шукати і виявили труп з обгорілим одягом на спині та ногах. На момент огляду місця події пожежа була ліквідована, слідів, що могли свідчити про ознаки насильницької смерті, не виявили.



Тіло направили у патологоанатомічне відділення Любомльської лікарні. Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 270 КК України. Триває досудове слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 березня до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що близько 22 години в лісі поблизу села Черемошна Воля Любомльського району виявили тіло чоловіка і рештки обгорілого одягу на ньому.Про це пишуть правоохоронці на сторінці у фейсбуці.На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 75-ти річний житель села Черемошна Воля, який проживав сам у будинку, близько 12 години власною підводою поїхав до західної околиці села в урочище "Булавиха", де на ділянці, що межує з лісом, став палити суху траву, щоб в влітку без перешкод заготовити сіно для свого коня, однак вогонь став поширюватися в невеличкий низок, порослий кущами чагарників та молодих берез.Щоб вогонь не перекинувся далі на лісовий масив, чоловік гіллям із дерева став збивати полум'я, однак через сильну задимленість та загазованість чадним газом впав на землю та залишився в місці пожежі.Увечері, коли кінь чоловіка самостійно повернувся без господаря додому, родичі, запідозривши недобре, стали його шукати і виявили труп з обгорілим одягом на спині та ногах. На момент огляду місця події пожежа була ліквідована, слідів, що могли свідчити про ознаки насильницької смерті, не виявили.Тіло направили у патологоанатомічне відділення Любомльської лікарні. Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 270 КК України. Триває досудове слідство.

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