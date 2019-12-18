У аварії загинув учасник АТО з Луцька
Сьогодні, 11:37
У дорожньо-транспортній пригоді загинув учасник АТО, лучанин Сергій Боруцький.
Про це на своїй сторінці у facebook написала Тетяна Ястремська.
Загибель чоловіка підтверджують і скорботні дописи рідних бійця у соцмережі.
Голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський розповів, що Сергій Боруцький – учасник бойових дій першої хвилі мобілізації. Проходив службу на посаді водія евакуаційного відділенння ремонтно-відновлювального батальйону 51 ОМБр.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким померлого.
Усім, хто може допомогти родині загиблого: Картка 5168 7573 5268 1151 - Боруцька Жанна Петрівна ( дружина).
Дату поховання повідомлять пізніше.
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Про це на своїй сторінці у facebook написала Тетяна Ястремська.
Загибель чоловіка підтверджують і скорботні дописи рідних бійця у соцмережі.
Голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський розповів, що Сергій Боруцький – учасник бойових дій першої хвилі мобілізації. Проходив службу на посаді водія евакуаційного відділенння ремонтно-відновлювального батальйону 51 ОМБр.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким померлого.
Усім, хто може допомогти родині загиблого: Картка 5168 7573 5268 1151 - Боруцька Жанна Петрівна ( дружина).
Дату поховання повідомлять пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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