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«Важко дихати»: на Волині посеред вулиці раптово помер чоловік. ФОТО

«Важко дихати»: на Волині посеред вулиці раптово помер чоловік. ФОТО
У Нововолинську посеред вулиці помер місцевий житель.

Про це повідомляє місцеве видання РАДАР.

Трагедія сталася 31 березня, близько 20:00 на проспекті Перемоги, поблизу будинку №29. Двоє чоловіків їхали скутером і пасажир попросив водія зупинитися, поскаржишись на легені та сказавши: «Важко дихати».

За словами очевидців, коли водій скутера зупинився, пасажир впав. На місце викликали медиків, але екіпаж «швидкої» лише констатували смерть

Чоловікові було 55 років, він був жителем Нововлинська.

«Важко дихати»: на Волині посеред вулиці раптово помер чоловік. ФОТО
«Важко дихати»: на Волині посеред вулиці раптово помер чоловік. ФОТО

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Теги: Волинь, смерть, Нововолинськ
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