Луцьком курсують тролейбуси: чому «рогаті» на ходу в період карантину
Сьогодні, 18:00
Сьогодні, 2 квітня, вулицями Луцька курсували два тролейбуси.
Читачі Інформаційного агентства ВолиньPost звернулися у редакцію із запитанням про те, чому транспортні засоби їздять, адже пасажирські перевезення у Луцьку скасували до закінчення карантину.
Відповідь на запитання озвучив начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов.
За його словами, ці тролейбуси не здійснюють жодних перевезень пасажирів. Це – навчальні рейси, які їздять абсолютно порожніми. У транспорті – тільки інструктор і курсант. На кожному із тролейбусів можна побачити табличку з інформацією про те, що рейс – навчальний.
«Матимемо навчених людей. Тим більше, що Луцьк закупляє нові тролейбуси», - сказав Степанов.
Сьогодні, 2 березня, до таких навчань залучили 2 тролейбуси. Вони їздили визначеними маршрутами.
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Читачі Інформаційного агентства ВолиньPost звернулися у редакцію із запитанням про те, чому транспортні засоби їздять, адже пасажирські перевезення у Луцьку скасували до закінчення карантину.
Відповідь на запитання озвучив начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов.
За його словами, ці тролейбуси не здійснюють жодних перевезень пасажирів. Це – навчальні рейси, які їздять абсолютно порожніми. У транспорті – тільки інструктор і курсант. На кожному із тролейбусів можна побачити табличку з інформацією про те, що рейс – навчальний.
«Матимемо навчених людей. Тим більше, що Луцьк закупляє нові тролейбуси», - сказав Степанов.
Сьогодні, 2 березня, до таких навчань залучили 2 тролейбуси. Вони їздили визначеними маршрутами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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