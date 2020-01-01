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Луцьком курсують тролейбуси: чому «рогаті» на ходу в період карантину

Луцьком курсують тролейбуси: чому «рогаті» на ходу в період карантину
Сьогодні, 2 квітня, вулицями Луцька курсували два тролейбуси.

Читачі Інформаційного агентства ВолиньPost звернулися у редакцію із запитанням про те, чому транспортні засоби їздять, адже пасажирські перевезення у Луцьку скасували до закінчення карантину.

Відповідь на запитання озвучив начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов.

За його словами, ці тролейбуси не здійснюють жодних перевезень пасажирів. Це – навчальні рейси, які їздять абсолютно порожніми. У транспорті – тільки інструктор і курсант. На кожному із тролейбусів можна побачити табличку з інформацією про те, що рейс – навчальний.

«Матимемо навчених людей. Тим більше, що Луцьк закупляє нові тролейбуси», - сказав Степанов.

Сьогодні, 2 березня, до таких навчань залучили 2 тролейбуси. Вони їздили визначеними маршрутами.

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Теги: тролейбуси, Луцьк
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