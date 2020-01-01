Луцьком курсують тролейбуси: чому «рогаті» на ходу в період карантину

Сьогодні, 2 квітня, вулицями Луцька курсували два тролейбуси.Читачізвернулися у редакцію із запитанням про те, чому транспортні засоби їздять, адже пасажирські перевезення у Луцьку скасували до закінчення карантину.Відповідь на запитання озвучив начальник управління транспорту та зв’язкуЗа його словами, ці тролейбуси не здійснюють жодних перевезень пасажирів. Це – навчальні рейси, які їздять абсолютно порожніми. У транспорті – тільки інструктор і курсант. На кожному із тролейбусів можна побачити табличку з інформацією про те, що рейс – навчальний.«Матимемо навчених людей. Тим більше, що Луцьк закупляє нові тролейбуси», - сказав Степанов.Сьогодні, 2 березня, до таких навчань залучили 2 тролейбуси. Вони їздили визначеними маршрутами.