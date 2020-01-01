На Волині жодну людину, що перетнула кордон, не помістили на примусову обсервацію

Жодного громадянина, який перетнув кордон на Волині, не помістили на примусову обсервацію.Про це йшлося у п’ятницю, 3 квітня, під час брифінгу в ОДА.Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну, усі, хто перетинає кордони з 1 квітня, мають йти на обсервацію на 14 днів.де розташований дитячий протитуберкульозний санаторій.Зауважимо, що вимога про обов’язкову обсервацію не поширюється на водіїв та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних, морських, річкових суден, членів поїздних та локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, хворою на гостру респіраторну хворобу Covid-19.2 квітня 122 особи з-за кордону потрапили на Волинь. Усі вони підписали згоду на самоізоляцію.Начальник управління охорони здоров’я ОДАповідомив, що станом на 3 квітня ситуація не змінилася. Тобто в області на примусову обсервацію не помістили жодну особу, що перетнула кордон.