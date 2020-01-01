На Волині жодну людину, що перетнула кордон, не помістили на примусову обсервацію
Сьогодні, 13:58
Жодного громадянина, який перетнув кордон на Волині, не помістили на примусову обсервацію.
Про це йшлося у п’ятницю, 3 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну, усі, хто перетинає кордони з 1 квітня, мають йти на обсервацію на 14 днів. Спочатку людей на обсервацію селитимуть у селі Згорани, де розташований дитячий протитуберкульозний санаторій.
Зауважимо, що вимога про обов’язкову обсервацію не поширюється на водіїв та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних, морських, річкових суден, членів поїздних та локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, хворою на гостру респіраторну хворобу Covid-19.
2 квітня 122 особи з-за кордону потрапили на Волинь. Усі вони підписали згоду на самоізоляцію.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк повідомив, що станом на 3 квітня ситуація не змінилася. Тобто в області на примусову обсервацію не помістили жодну особу, що перетнула кордон.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 3 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну, усі, хто перетинає кордони з 1 квітня, мають йти на обсервацію на 14 днів. Спочатку людей на обсервацію селитимуть у селі Згорани, де розташований дитячий протитуберкульозний санаторій.
Зауважимо, що вимога про обов’язкову обсервацію не поширюється на водіїв та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних, морських, річкових суден, членів поїздних та локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, хворою на гостру респіраторну хворобу Covid-19.
2 квітня 122 особи з-за кордону потрапили на Волинь. Усі вони підписали згоду на самоізоляцію.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк повідомив, що станом на 3 квітня ситуація не змінилася. Тобто в області на примусову обсервацію не помістили жодну особу, що перетнула кордон.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині жодну людину, що перетнула кордон, не помістили на примусову обсервацію
Сьогодні, 13:58
У Луцьку 3 магазини порушили правила карантину
Сьогодні, 13:45
Медіа