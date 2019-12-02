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На Волині бус наїхав на поліцейського. ВІДЕО

На Волині бус наїхав на поліцейського. ВІДЕО
На Волині водій не зупинився на вимогу патрульних та наїхав на поліцейського.

Про це йдеться на інстаграм-сторінці "Твій Володимир".

5 квітня у Володимирі-Волинському водій буса Volkswagen Т5 не зупинився на вимогу поліцейських і почав втікати від них.

Також на сторінці йдеться, що водій буса наїхав на поліцейського.

Правоохоронці наздогнали та затримали порушника.


Теги: Володимир-Волинський, поліція
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