На Волині бус наїхав на поліцейського. ВІДЕО

На Волині водій не зупинився на вимогу патрульних та наїхав на поліцейського.Про це йдеться на інстаграм-сторінці "Твій Володимир".5 квітня у Володимирі-Волинському водій буса Volkswagen Т5 не зупинився на вимогу поліцейських і почав втікати від них.Також на сторінці йдеться, що водій буса наїхав на поліцейського.Правоохоронці наздогнали та затримали порушника.