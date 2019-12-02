На Волині бус наїхав на поліцейського. ВІДЕО
Сьогодні, 15:56
На Волині водій не зупинився на вимогу патрульних та наїхав на поліцейського.
Про це йдеться на інстаграм-сторінці "Твій Володимир".
5 квітня у Володимирі-Волинському водій буса Volkswagen Т5 не зупинився на вимогу поліцейських і почав втікати від них.
Також на сторінці йдеться, що водій буса наїхав на поліцейського.
Правоохоронці наздогнали та затримали порушника.
Про це йдеться на інстаграм-сторінці "Твій Володимир".
5 квітня у Володимирі-Волинському водій буса Volkswagen Т5 не зупинився на вимогу поліцейських і почав втікати від них.
Також на сторінці йдеться, що водій буса наїхав на поліцейського.
Правоохоронці наздогнали та затримали порушника.
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Погоня патрульної поліції за бусом Фольксваген Т5 законну вимогу не зупинився та наїхав на правцівника поліції. деталі згодомЯкщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакціюКоментарі 0
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