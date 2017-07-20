Сесію Луцькради проведуть на стадіоні

Пленарне засідання позачергової 75-ої сесії Луцької міської ради проведуть 8 квітня на стадіоні Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Спортивне ядро» (вул. Ярощука, 30а).Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.На розгляд позачергової 75-ї сесії міської ради втносять такі питання:1. Про внесення змін до рішення Луцької міської ради від 23.12.2015 № 2/3 «Про затвердження Регламенту Луцької міської ради VIІ скликання».2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік» з врахуванням змін, внесених рішенням від 29.01.2020 № 69/86, від 26.02.2020 № 70/2, від 16.03.2020 № 72/1, від 19.03.2020 № 73/1.3. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.03.2020 № 72/4 «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, розташованих у м. Луцьку та населених пунктах Прилуцького старостинського округу, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19».