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Асоціація футболу Волині підвозить на роботу працівників держустанов та доставляє продукти

Асоціація футболу Волині підвозить на роботу працівників держустанов та доставляє продукти
Асоціація футболу Волині долучилася до ініціативи Української асоціації футболу щодо допомаги населенню.

Про це йдеться на сайті УАФ.

Крім волинської асоціації, в боротьбі з коронавірусом допомагають й інші регіональні асоціації.

Асоціація футболу Волині бере активну участь у наданні допомоги координаційному штабу в подоланні поширення коронавірусу (COVID-19) на території Волинської області.

Зокрема, організовували підвоз автотранспортом АФВ працівників державних організацій, які забезпечують життєдіяльність регіону під час дії карантину. Спільно з координаційним центром із боротьби із захворюванням Луцької міської ради здійснюється доставка продуктових наборів пільговим категоріям громадян, що опинилися у скрутних життєвих обставинах.

Також обласна асоціація футболу надала фінансову допомогу благодійній місії «Надія» Волинської обласної клінічної лікарні.

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Теги: Волинь, АФВ, коронавірус
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