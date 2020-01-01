Асоціація футболу Волині підвозить на роботу працівників держустанов та доставляє продукти





Про це йдеться на сайті УАФ.



Крім волинської асоціації, в боротьбі з коронавірусом допомагають й інші регіональні асоціації.



Асоціація футболу Волині бере активну участь у наданні допомоги координаційному штабу в подоланні поширення коронавірусу (COVID-19) на території Волинської області.



Зокрема, організовували підвоз автотранспортом АФВ працівників державних організацій, які забезпечують життєдіяльність регіону під час дії карантину. Спільно з координаційним центром із боротьби із захворюванням Луцької міської ради здійснюється доставка продуктових наборів пільговим категоріям громадян, що опинилися у скрутних життєвих обставинах.



Також обласна асоціація футболу надала фінансову допомогу благодійній місії «Надія» Волинської обласної клінічної лікарні.

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