Асоціація футболу Волині підвозить на роботу працівників держустанов та доставляє продукти
Сьогодні, 22:26
Асоціація футболу Волині долучилася до ініціативи Української асоціації футболу щодо допомаги населенню.
Про це йдеться на сайті УАФ.
Крім волинської асоціації, в боротьбі з коронавірусом допомагають й інші регіональні асоціації.
Асоціація футболу Волині бере активну участь у наданні допомоги координаційному штабу в подоланні поширення коронавірусу (COVID-19) на території Волинської області.
Зокрема, організовували підвоз автотранспортом АФВ працівників державних організацій, які забезпечують життєдіяльність регіону під час дії карантину. Спільно з координаційним центром із боротьби із захворюванням Луцької міської ради здійснюється доставка продуктових наборів пільговим категоріям громадян, що опинилися у скрутних життєвих обставинах.
Також обласна асоціація футболу надала фінансову допомогу благодійній місії «Надія» Волинської обласної клінічної лікарні.
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Про це йдеться на сайті УАФ.
Крім волинської асоціації, в боротьбі з коронавірусом допомагають й інші регіональні асоціації.
Асоціація футболу Волині бере активну участь у наданні допомоги координаційному штабу в подоланні поширення коронавірусу (COVID-19) на території Волинської області.
Зокрема, організовували підвоз автотранспортом АФВ працівників державних організацій, які забезпечують життєдіяльність регіону під час дії карантину. Спільно з координаційним центром із боротьби із захворюванням Луцької міської ради здійснюється доставка продуктових наборів пільговим категоріям громадян, що опинилися у скрутних життєвих обставинах.
Також обласна асоціація футболу надала фінансову допомогу благодійній місії «Надія» Волинської обласної клінічної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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