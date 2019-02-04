На Волині хлопець тяжко травмувався на підприємстві
Сьогодні, 09:24
У Горохівській центральній районній лікарні медики рятували життя 23-річному жителю села Лобачівки.
Хлопця доставили у медзаклад з переломом склепінням черепа, забійною раною голови. Після цього молодого чоловіка скерували в нейрохірургічне відділення Волинської обласної клінічної лікарні, - пише газета Волинь-нова.
За попередньою інформацією, травму голови юнак отримав на робочому місці на одному з мар’янівських підприємств. Кажуть, хлопець – дуже добросовісний і спокійний. Усі деталі інциденту з’ясовують фахівці.
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Хлопця доставили у медзаклад з переломом склепінням черепа, забійною раною голови. Після цього молодого чоловіка скерували в нейрохірургічне відділення Волинської обласної клінічної лікарні, - пише газета Волинь-нова.
За попередньою інформацією, травму голови юнак отримав на робочому місці на одному з мар’янівських підприємств. Кажуть, хлопець – дуже добросовісний і спокійний. Усі деталі інциденту з’ясовують фахівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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