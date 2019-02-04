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На Волині хлопець тяжко травмувався на підприємстві

На Волині хлопець тяжко травмувався на підприємстві
У Горохівській центральній районній лікарні медики рятували життя 23-річному жителю села Лобачівки.

Хлопця доставили у медзаклад з переломом склепінням черепа, забійною раною голови. Після цього молодого чоловіка скерували в нейрохірургічне відділення Волинської обласної клінічної лікарні, - пише газета Волинь-нова.

За попередньою інформацією, травму голови юнак отримав на робочому місці на одному з мар’янівських підприємств. Кажуть, хлопець – дуже добросовісний і спокійний. Усі деталі інциденту з’ясовують фахівці.

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Теги: травма, хлопець, робота
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