На Волині хлопець тяжко травмувався на підприємстві





Хлопця доставили у медзаклад з переломом склепінням черепа, забійною раною голови. Після цього молодого чоловіка скерували в нейрохірургічне відділення Волинської обласної клінічної лікарні, - пише газета



За попередньою інформацією, травму голови юнак отримав на робочому місці на одному з мар’янівських підприємств. Кажуть, хлопець – дуже добросовісний і спокійний. Усі деталі інциденту з’ясовують фахівці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівській центральній районній лікарні медики рятували життя 23-річному жителю села Лобачівки.Хлопця доставили у медзаклад з переломом склепінням черепа, забійною раною голови. Після цього молодого чоловіка скерували в нейрохірургічне відділення Волинської обласної клінічної лікарні, - пише газета Волинь-нова За попередньою інформацією, травму голови юнак отримав на робочому місці на одному з мар’янівських підприємств. Кажуть, хлопець – дуже добросовісний і спокійний. Усі деталі інциденту з’ясовують фахівці.

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