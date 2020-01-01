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Чотирьох волинських бійців посмертно нагородили орденом «За мужність»

Чотирьох волинських бійців посмертно нагородили орденом «За мужність»
Володимир Зеленський підписав указ, в якому йдеться про відзначення державними нагородами українських бійців. Серед них – четверо волинянин.

Про це йдеться в указі президента України від 7 квітня 2020 року.

Відтак, орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагородили:

- Войтовича Андрія Володимировича (посмертно) - молодшого сержанта;
- Сироту Сергія Миколайовича (посмертно) - старшого солдата;
- Тишика Юрія Анатолійовича (посмертно) - старшого солдата;
- Хоміка Юрія Миколайовича (посмертно) - солдата.

Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області.

Юрій Хомік (01.11.1963 р.н.) загинув 14-го листопада 2019 року в зоні проведення ООС. Унаслідок обстрілу збоку противника боєць отримав вогнепальне кульове поранення і помер під час операції в лікувальному закладі міста Гірське Луганської області.

А 28-річний Тишик Юрій Ярославович служив у 14-ій ОМБр та проживав у селі Мизове Старовижівського району. 3 жовтня 2019 року він стояв на блокпосту у зоні ООС, де у нього поцілив снайпер.


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Теги: бійці, нагороди, указ, Волинь, Зеленський
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