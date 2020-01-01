Чотирьох волинських бійців посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 17:45
Володимир Зеленський підписав указ, в якому йдеться про відзначення державними нагородами українських бійців. Серед них – четверо волинянин.
Про це йдеться в указі президента України від 7 квітня 2020 року.
Відтак, орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагородили:
- Войтовича Андрія Володимировича (посмертно) - молодшого сержанта;
- Сироту Сергія Миколайовича (посмертно) - старшого солдата;
- Тишика Юрія Анатолійовича (посмертно) - старшого солдата;
- Хоміка Юрія Миколайовича (посмертно) - солдата.
Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області.
Юрій Хомік (01.11.1963 р.н.) загинув 14-го листопада 2019 року в зоні проведення ООС. Унаслідок обстрілу збоку противника боєць отримав вогнепальне кульове поранення і помер під час операції в лікувальному закладі міста Гірське Луганської області.
А 28-річний Тишик Юрій Ярославович служив у 14-ій ОМБр та проживав у селі Мизове Старовижівського району. 3 жовтня 2019 року він стояв на блокпосту у зоні ООС, де у нього поцілив снайпер.
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Про це йдеться в указі президента України від 7 квітня 2020 року.
Відтак, орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагородили:
- Войтовича Андрія Володимировича (посмертно) - молодшого сержанта;
- Сироту Сергія Миколайовича (посмертно) - старшого солдата;
- Тишика Юрія Анатолійовича (посмертно) - старшого солдата;
- Хоміка Юрія Миколайовича (посмертно) - солдата.
Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області.
Юрій Хомік (01.11.1963 р.н.) загинув 14-го листопада 2019 року в зоні проведення ООС. Унаслідок обстрілу збоку противника боєць отримав вогнепальне кульове поранення і помер під час операції в лікувальному закладі міста Гірське Луганської області.
А 28-річний Тишик Юрій Ярославович служив у 14-ій ОМБр та проживав у селі Мизове Старовижівського району. 3 жовтня 2019 року він стояв на блокпосту у зоні ООС, де у нього поцілив снайпер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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