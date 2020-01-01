Показали умови готелю на Волині, в який селитимуть людей на обсервацію. ВІДЕО

громадяни, які приїжджають з-за кордону, відправлятимуться на вимушену обсервацію. Перетинаючи пункт пропуску, вони повинні підписати згоду та в супроводі поліції доїхати до місця обсервації.



На Волині - це готель «Ягодин», проживання в якому для людей, що проходять обсервацію, - безкоштовне, йдеться у сюжеті ІА



"Оплачуватиме перебування людей під час обсервації держава. Також вона надаватиме всі необхідні матеріали для проживаючих при обсервації. Тобто, це маски, рукавиці і всі необхідні засоби", - розповіла адміністратор готелю Катерина Богдан.



Кажуть, що тут є все для зручності: шафа, ліжко, окремий душ та санвузол з необхідними речами та дезинфекторами. А ще - різноманітне меню.



"В нас комплексний обід - за 50 гривень. Це 200 г макаронів з маслом, 150 г салату із свіжої капусти, 110 г - одна котлета, борщик, узвар із сухофруктів та 3 кусочки хліба", - каже старша кухарка готелю Наталія Антонюк.



За словами голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, вимушена обсервація - це метод, який направлений на збереження здоров'я громадян. Також він зазначив, що на сьогодні для них найважливіше завдання - це мінімізувати контакти з людьми, котрі прибувають з інших країн.







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