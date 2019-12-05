60-річна жінка з Волині скоїла самогубство
Сьогодні, 09:05
На Волині 60-річна жінка наклала на себе руки. Трагедія сталася в селі Колодеже Горохівського району.
Про це повыдомляэ сайт газети "Волинь".
Жінка закинула петлю на шию і повісилася в хаті на драбині. За життя вона народила чотирьох синів, один із яких трагічно загинув кілька років тому.
У селі розповідають, що жінка заглядала до чарки. Люди чули, що після чергового застілля й скандалу вона погрожувала втопитися або повіситися.
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Про це повыдомляэ сайт газети "Волинь".
Жінка закинула петлю на шию і повісилася в хаті на драбині. За життя вона народила чотирьох синів, один із яких трагічно загинув кілька років тому.
У селі розповідають, що жінка заглядала до чарки. Люди чули, що після чергового застілля й скандалу вона погрожувала втопитися або повіситися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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