вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

60-річна жінка з Волині скоїла самогубство

60-річна жінка з Волині скоїла самогубство
На Волині 60-річна жінка наклала на себе руки. Трагедія сталася в селі Колодеже Горохівського району.

Про це повыдомляэ сайт газети "Волинь".

Жінка закинула петлю на шию і повісилася в хаті на драбині. За життя вона народила чотирьох синів, один із яких трагічно загинув кілька років тому.

У селі розповідають, що жінка заглядала до чарки. Люди чули, що після чергового застілля й скандалу вона погрожувала втопитися або повіситися.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самогубство, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку недобросовісний орендар загидив територію Старого міста. ФОТО
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку на 15 квітня
Сьогодні, 09:10
60-річна жінка з Волині скоїла самогубство
Сьогодні, 09:05
На Волині третій день гасять пожежу на торф’янику
Сьогодні, 08:58
Волинська викладачка - у складі Ради молодих вчених
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Завжди допомагав у біді і мав золоті руки, – волонтер про волинського атовця, що покінчив із життям Завжди допомагав у біді і мав золоті руки, – волонтер про волинського атовця, що покінчив із життям
14 січень, 13:52
Скоїв самогубство волинський атовець, який врятував життя скутериста під час аварії Скоїв самогубство волинський атовець, який врятував життя скутериста під час аварії
14 січень, 09:09
Знайшли тіло зниклого перед Новим роком хлопця з Волині Знайшли тіло зниклого перед Новим роком хлопця з Волині
09 січень, 17:57
На Волині жінка врятувала коханого від самогубства На Волині жінка врятувала коханого від самогубства
05 грудень, 2019, 08:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоловік помер, а дружина рятує своє життя: у Рівному лікарня потрапила в скандал через коронавірус
Сьогодні, 09:45
 0
В Україні підтвердили 3 764 випадки коронавірусу, на Волині – 100
Сьогодні, 09:33
 0
У Луцьку недобросовісний орендар загидив територію Старого міста. ФОТО
Сьогодні, 09:25
 0
Курс валют у Луцьку на 15 квітня
Сьогодні, 09:10
 0
60-річна жінка з Волині скоїла самогубство
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8