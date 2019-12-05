60-річна жінка з Волині скоїла самогубство





Про це повыдомляэ сайт газети "



Жінка закинула петлю на шию і повісилася в хаті на драбині. За життя вона народила чотирьох синів, один із яких трагічно загинув кілька років тому.



У селі розповідають, що жінка заглядала до чарки. Люди чули, що після чергового застілля й скандалу вона погрожувала втопитися або повіситися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 60-річна жінка наклала на себе руки. Трагедія сталася в селі Колодеже Горохівського району.Про це повыдомляэ сайт газети " Волинь ".Жінка закинула петлю на шию і повісилася в хаті на драбині. За життя вона народила чотирьох синів, один із яких трагічно загинув кілька років тому.У селі розповідають, що жінка заглядала до чарки. Люди чули, що після чергового застілля й скандалу вона погрожувала втопитися або повіситися.

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