У Ковельському районі горіли торфовища. ФОТО





Про це повідомили на



Фахівці оперативно вжили невідкладні заходи, аби ліквідувати стихійний підпал та повідомили про пожежу Колодяженську ОТГ.



На місце пожежі відразу виїхала бригада працівників управління із засобами пожежогасіння, також прибув пожежний автомобіль із села Скулин.



Пожежу вздовж каналу К 17, площею 0,1 га. та осередки загорання, орієнтовною площею 0,6 га. ліквідували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оглядачі Ковельського міжрегіонального управління водного господарства виявили осередки загорання торфовищ вздовж каналів МК 2 та К 17 Кричевичівської осушувальної системи у вівторок, 14 квітня.Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.Фахівці оперативно вжили невідкладні заходи, аби ліквідувати стихійний підпал та повідомили про пожежу Колодяженську ОТГ.На місце пожежі відразу виїхала бригада працівників управління із засобами пожежогасіння, також прибув пожежний автомобіль із села Скулин.Пожежу вздовж каналу К 17, площею 0,1 га. та осередки загорання, орієнтовною площею 0,6 га. ліквідували.

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